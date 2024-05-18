印尼台商轉型投資金色百林莊園 搶攻頂極麝香貓咖啡

台商嘉麗雅紡織南向擴大營運規模後，善用印尼龐大的天然資源，搶攻一杯要價台幣800元麝香貓咖啡，成立的「金色百林莊園」生產的麝香貓咖啡，早就是印尼官方舉辦大型的國宴的最佳拌手禮，現在更宣布擴大投資第二莊園外，還著手規劃成高檔森林溫泉度假村。

金色百林莊園總經理柯百庠指出，印尼是一個擁有豐富天然資料的國家，再加上勞動力人口多，才能發展出麝香貓咖啡，麝香貓屬於夜行性動物，也是雜食性動物，牠的身體自然會發出淡淡清香，牠會選擇最佳的咖啡櫻桃當點心，莊園全部以人工採收，三天內要把麝香貓在戶外排出的咖啡豆揀食回來， 經過處理，成為麝香貓咖啡。

柯百庠指出，莊園咖啡有機裁種不噴灑任何化學農藥、咖啡櫻桃因海拔高，所以果實小硬度高特別香甜，是阿拉比卡最為理想的栽種環境，咖啡只是麝香貓的零食，並不會傷害到他們，咖啡園的四周圍還會種養許多他們愛吃的香蕉、木瓜等，麝香貓進食咖啡豆後，咖啡豆會在牠肚子內發酵、褪殼後排出最好要3天內要撿拾，否則品質會下降，才能研製成最好的麝香貓咖啡豆。

金色百林莊園還有一個特色，是印尼少數取得國家培育麝香貓繁殖與野放的執照，園區內所有照顧麝香貓員工也必須經過專業訓練，直接照顧飼養員還必須持有證照，莊園設有復育繁殖場，每年都野放麝香貓維持麝香貓與森林的生態平衡。

柯百庠進一步指出，位於馬拉巴爾，在西爪哇地區萬隆市的正南方，氣溫介於8度C~28度C之間，金色百林第一莊園擁有三百三十六甲的咖啡莊園及一座復育中心；現在擴大投資金成為金色百林第二莊園，未來第一、第二莊園還會規劃開發成為高檔森林溫泉度假村。

柯百庠也分享他心目的最好的咖啡樹要如何種植，咖啡樹適合種植在海拔1,511~2,313公尺，雲霧繚繞日夜溫差大（8度～28度），咖啡樹有睡眠，長出來的果食會更好；莊園四周被7000多公頃的茶園給包圍，這是從荷蘭時期就栽種至今，也因此莊園咖啡也有機裁種不噴灑任何化學農藥、咖啡櫻桃因海拔高所以果實小硬度高特別香甜，是阿拉比卡最為理想的栽種環境。

金色百林莊園近年來獲獎無數，已榮獲超過30個來自國際與國內的獎項，包括2013、2014連續2年蟬聯印尼總統頒發最優良咖啡莊園及麝香貓咖啡證照，獲聯合國開發計劃署（UNDP）頒獎與表揚 ，為環境發展與保護貢獻SCAI杯測87分之競賽級精品咖啡。

金色百林莊園近年來獲獎無數，已榮獲超過30個來自國際與國內的獎項，台灣貿協董事長黃志芳也前去新的金色百林第二莊園參訪。黃淑惠攝 咖啡只是麝香貓的零食，並不會傷害到他們，咖啡園的四周圍還會種養許多他們愛吃的香蕉，每年都野放麝香貓維持麝香貓與森林的生態平衡。黃淑惠攝 金色百林莊園全部以人工採收，三天內要把麝香貓在戶外排出的咖啡豆揀食回來， 經過處理，成為麝香貓咖啡。黃淑惠攝

商品推薦