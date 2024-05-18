長榮航ESG設計賽 贏家出列

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮航空總經理孫嘉明（左起）親自頒發此次競賽最大獎「空間設計組-設計大獎」，由中原大學的同學鄒采廷以「城市代碼CODE」作品獲獎，並獲得長榮航空不限航點豪華經濟艙機票。鄒采廷為連續兩年的設計大獎得主。 長榮航空／提供
長榮航空總經理孫嘉明（左起）親自頒發此次競賽最大獎「空間設計組-設計大獎」，由中原大學的同學鄒采廷以「城市代碼CODE」作品獲獎，並獲得長榮航空不限航點豪華經濟艙機票。鄒采廷為連續兩年的設計大獎得主。 長榮航空／提供

長榮航空（2618）落實企業永續精神，昨（17）日再度攜手中原大學舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，由中原大學的鄒采廷同學以「城市代碼CODE」作品獲獎，以企業永續理念為主軸，即日起至20日於松山文創園區一號倉庫舉辦「飛‧淨未來」展覽。

長榮航空舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」擴大邀請全國大專院校師生參賽，昨日在松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，共有26所大專院校，近600名參賽者報名參加，長榮航空提供33張機票作為競賽獎項，最大獎為二張全球不限航點來回豪華經濟艙機票，由長榮航空總經理孫嘉明及中原大學董事長張光正共同主持。

孫嘉明表示，航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷的威脅，打造永續共好的生活環境刻不容緩，積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機以提供更卓越的低碳運輸服務。

長榮航空每年有近1,200只以上各類型貨盤、貨櫃以及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品需進行汰換，因此於2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生思考如何妥善處置這些汰除貨盤櫃及附屬品，並且當作設計素材進行創作，最終吸引333件作品競逐，獲得熱烈迴響，因此今年擴大舉辦，並將作品移師松菸展出。

中原大學設計學院院長趙家麟表示，中原設計學院很榮幸二度與長榮航空共同舉辦永續創新設計競賽，也是全球首創針對航空貨盤櫃等回收資源進行的全國性循環設計比賽，今年的競爭更為激烈，除了讓台灣年輕世代的設計師接觸到這項全新的設計議題，也透過學生創意的發想為後續的設計實踐熱身。

同時以企業永續理念為主軸，即日起至20日舉辦「飛‧淨未來」展覽，展出競賽優秀作品，以及長榮航空各項企業永續成果，期盼展現環保、創新、再生與教育的價值。

中原大學 長榮航空

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