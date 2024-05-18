談能源政策 華新董座焦佑倫：必須發展核電
520新政府即將上任，近期核電議題再掀討論。華新麗華（1605）董事長焦佑倫昨（17）日在股東會後表示，台灣需要清淨能源條件非常明顯，因為沒有足夠的土地，所以風電、海上、光電等條件不足，所以沒有別的選擇，必須要發展核電，即使不建廠也必須要有培育核電人才及技術的能力。
焦佑倫表示，核電有許多爭議，這方面可以理解，但是未來20、30年後的核電，會跟現在的核電完全不同，安全性、方便性都會不一樣，現在全球都在研究核電，就算台灣今天不發展核電，也一定要有發展核電的能力，必須在教育上著手，未來台灣一定要培養核電的人才，因應未來20年的需求。
焦佑倫指出，台灣要為未來努力，40年前沒有人能想到台灣成為半導體王國，而現在台灣必須對核電有全新的認知，並積極研究技術等相關領域，包括零組件的生產等，或許未來台灣也能成為全球核電技術中的關鍵一員。
以華新本業來說，現階段因政府投入台電強韌電網計畫，對電線電纜也帶來大量的需求。
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