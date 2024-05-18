華新大投資狂砸700億 兩岸、歐洲、印尼近年皆有布局

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
華新麗華董事長焦佑倫。 聯合報系資料庫
華新麗華董事長焦佑倫。 聯合報系資料庫

華新麗華董事長焦佑倫昨（17）日表示，疫後至今，集團發展腳步沒有停下，近年在台灣、歐洲、印尼及中國大陸等，總投資金額已達700億元，集團透過併購、關閉毛利較差的東莞銅材廠等，重新整併組織，也出現結構性的改變，未來將保持成長力道，目標朝營收2,000億元邁進。

華新（1605）昨日股東會會中承認2023年財報，合併營收達1,898.39億元，通過配發每股現金股利1.1元，並補選一席獨立董事謝文倩。股東會中，有小股東問到華新未來是否有收購東元的計畫。焦佑倫強調，華新支持東元現有的團隊，且支持東元的董事人選，東元提的董監事人選都是一流人選，這是好的投資。

華新董座焦佑倫談話重點
華新董座焦佑倫談話重點

焦佑倫指出，近年重大投資案已定，也收購幾家歐洲公司，包括義大利CAS、英國SMP、德國MST等，投資金額近5億美元，對公司未來整體發展影響很大。

電線電纜事業方面，焦佑倫出，華新是電線電纜起家，仍是國內最大企業，過去三年到未來兩年，華新將陸續投資共250億元在電線電纜的發展，其中，發展海底電纜是重要環節之一，因為未來海上發電的需求高，且對品質有一定的要求，目前海纜廠預計將於2027年、2028年投入生產，其餘線纜廠已陸續完工進入量產或是即將量產。

不鏽鋼事業方面，焦佑倫表示，華新重點放在長條棒，包括大陸、台灣及歐洲是大陸以外盤元及直棒鋼的最大供應商，去年又透過收購不鏽鋼暨鎳基超合金材料廠商英國SMP，拓展至航太及石油領域，等於幾乎所有產品認證都有，這對華新打入鎳基合金及不鏽鋼戰略布局帶來跳板。

股東會 電纜

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