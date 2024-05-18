SCFI運價指數 大漲9%

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI） 昨（17）日再度大漲，較前一周強彈214.97點至2,520.76點、漲幅9.3%，其中遠東到美西線更飆漲14.4%。

上周公告最新一期SCFI指數大漲18%後，反應出市場缺艙情況相當嚴重，最近一期的運價還是再大漲9.3%，使得指數刷新2022年9月中旬以來新高、首見突破2,500點關卡，四大長程航線全面大漲。

長榮（2603）、陽明及萬海都普遍認為，紅海危機及巴拿馬運河乾旱等問題暫時無解，已經吃掉供給過剩的差距，預期紅海危機事件將延續至第3季旺季。

物流業者5月初就一再表示，5月份遠東到北美非常缺艙，雖然客戶都不太相信，然而，本周北美線的漲幅比市場預期還大，代表市場需求熱絡，美西線每FEU（40呎櫃）報價5,025美元，上漲632美元，彈升14.4%；遠東到美東每FEU報價大漲464美元至6,026美元，漲幅8.3%。

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