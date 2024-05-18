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長榮航客貨運Q3樂觀看待 總座孫嘉明預估旅客持續成長、空運價格不會下跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
長榮航總經理孫嘉明。 （聯合報系資料庫）
長榮航總經理孫嘉明。 （聯合報系資料庫）

長榮航空（2618）看好客運繼續成長、貨運需求也見復甦；又長榮航去年中轉客占三成，持續看好轉機客市場。長榮航總經理孫嘉明表示，長榮航過去30年於北美航線布點完整，中轉客最多來自北美，桃園機場去年中轉旅客，長榮航將加密北美航網，提升競爭力。

孫嘉明表示，第3季客運及貨運目前都正面看待，貨運價格上漲，主要是供需問題，至少不會跌價，4月原本應該是航空貨運淡季，但航空貨運4月表現不錯。第2季營運還是很看好，去年第3季航班數量即已拉高，今年旅客數量還是持續成長；第3季客運及貨運都持正面看待。

長榮航空昨（17）日舉行法人說明會，第1季合併營收519.1億元，年增16.9%，本期淨利51.7億元，年增8.7%；稅後淨利47.1億元，年增4.8%，每股盈餘0.87元。

今年第1季客運需求維持高檔，長榮航客運收入占總營收比重趨近八成，承載率維持高檔不墜，2024年3月達86%，轉機需求持續強勁，美歐長線客收年增23%，日本航班數增加六成，旅客成長七成。貨運市場去年第4季空運需求觸底反彈，受惠電商貿易蓬勃發展，包機包艙需求熱絡，推高運價水準，AI科技應用興起，半導體相關產業出貨暢旺，貨收後勢看漲。

孫嘉明指出，今年台美最熱門的關鍵字是「西雅圖」，三家航空星宇航空、華航、達美航空投入營運，打破長榮航在台北西雅圖航線獨領風騷31年的局面。今年6月到9月將季節性增班西雅圖，每週七班變10班，北美將會達到每週87班，以此加密北美航網，搶攻轉機客。

長榮航指出，全球通膨趨緩，降息呼之欲出，未來消費動能可望隨降息升溫，客運成本支持票價，貨運需求並將復甦，除了匯率變動及旅遊便利刺激客量成長外，國際電商跨境物流隨消費模式改變也將更暢旺，後續長榮航將季節性增班西雅圖，加密北美航網，並擴張區域航線運能，增加高雄出發航點航班，深耕南部市場。

至於兩岸市場，若能進一步開放，長榮航將規劃增加杭州運能，其他航點會看需求做滾動式調整，維持高乘載率和票價的航點做增班規劃。

客運 長榮航空

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