長榮航太 事業體「第三隻腳」報捷
長榮航太（2645）昨（17）日法說會，總經理李緯章看好今年維修及製造事業體同步成長，同時積極打造「第三隻腳」，切入半導體相關領域的非民航業務營收，首季有200%的成長。
李緯章指出，目前非民航業務占比雖然只有4%，和去年相比，則有200%的高成長；尤其，非民航業務是切入與半導體相關的領域，希望能打造成為維修、製造之外，另一個推升營收成長的重要動能。
展望今年，李緯章表示，今年營運還是會正向成長，受惠於全球航空市場恢復，各項業務需求放大，也有助於毛利率提升；至於機體業務來看，新飛機進入市場放緩，反而會增加高齡飛機維修是短期訂單增加利多。
因應全球航空旅遊市場持續熱絡，航班運行增長，航機維修業務需求穩定樂觀；全球飛機訂單數量持續增長，對航太製造相關零組件的需求也同步增長，成為推升今年營收、獲利向上攀升主要動能。
法人對於長榮航太的無人機開發進度相有興趣，長榮航太回應，公司發展必須持續在不同產業和業務面做努力，這個區塊也會繼續投入，長榮航太獲得標案邀約，也會投入。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言