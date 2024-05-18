長榮航太 事業體「第三隻腳」報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航太（2645）昨（17）日法說會，總經理李緯章看好今年維修及製造事業體同步成長，同時積極打造「第三隻腳」，切入半導體相關領域的非民航業務營收，首季有200%的成長。

李緯章指出，目前非民航業務占比雖然只有4%，和去年相比，則有200%的高成長；尤其，非民航業務是切入與半導體相關的領域，希望能打造成為維修、製造之外，另一個推升營收成長的重要動能。

展望今年，李緯章表示，今年營運還是會正向成長，受惠於全球航空市場恢復，各項業務需求放大，也有助於毛利率提升；至於機體業務來看，新飛機進入市場放緩，反而會增加高齡飛機維修是短期訂單增加利多。

因應全球航空旅遊市場持續熱絡，航班運行增長，航機維修業務需求穩定樂觀；全球飛機訂單數量持續增長，對航太製造相關零組件的需求也同步增長，成為推升今年營收、獲利向上攀升主要動能。

法人對於長榮航太的無人機開發進度相有興趣，長榮航太回應，公司發展必須持續在不同產業和業務面做努力，這個區塊也會繼續投入，長榮航太獲得標案邀約，也會投入。

營收 航太 長榮航

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