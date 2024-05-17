基米與亞太雅得方斯合作攻日本在內的亞太癌症早篩商機

基因定序大廠基米（4195）17日宣布，與英國檢測大廠亞太雅得方斯基因公司簽署合作意向書（MOU），雙方將建立互惠互補的產業合作模式，攜手拓展包括日本在內的亞太地區醫療檢測服務市場，共創雙贏。

根據意向書，雙方選定亞太雅得方斯Nonacus系列的「GALEAS Tumor」、「GALEAS Hereditary Plus」、「GALEAS Bladder」三大檢測產品做為第一階段優先合作項目，由基米提供先進實驗室做為亞太雅得方斯在亞太地區的檢測收案中心，協助包括檢體收集、定序、相關檢測服務及分析報告等，瞄準龐大的癌症與遺傳基因檢測市場。

基米總經理江俊奇表示，亞太雅得方斯是英國知名液態活檢Nonacus公司在台灣成立的亞太區域總部，很高興成為其戰略合作夥伴。該公司推出最新一代的膀胱癌檢測產品GALEAS Bladder，採用次世代基因定序（NGS）透過少許尿液樣本即能精準診斷，可望取代現行侵入式且昂貴的膀胱鏡檢查，並大幅降低檢測風險，目前已率先在日本市場展開相關服務，未來將由基米的台灣實驗室負責統籌各地區的定序服務，同時也會協助此類創新檢測產品的推廣，藉由雙方合作帶來的檢測能量，對基米的整體營運將有正向貢獻。

Nonacus成立於2015年，總部位於英國伯明翰生物中心，是間擁有高度研發能量的生技公司，挾自主創新的GALEAS液態活檢平台快速滲透全球市場，提供具成本效益的全方位癌症早期篩檢方案，包括遺傳性癌症、早期癌症檢測和監測與全癌基因檢測等。2023年Nonacus來台成立亞太地區營運總部，期望引進創新液體活檢測試平台與先進的癌症基因學檢測，幫助醫師與患者及早發現、及早治療，造福廣大病友。

亞太雅得方斯董事長張博文表示，公司以台灣為基地成功開拓日韓、紐澳、香港及東南亞等市場，很高興與基米達成合作協議，借重基米在台灣擁有實驗室與既有通路的資源，不僅有助節省集團在後端檢體運送、定序及檢測分析等相關成本，更可加速區域內的業務拓展，大幅提升Nonacus品牌知名度與市場滲透率。

根據日商環球訊息（GII）報告指出，由於癌症發病率增加，以及基因組研究技術進步，加上早期篩檢與非侵入性檢測治療趨勢興起，全球液態活檢的市場規模將由2022年的41億美元，成長至2030年達123億美元，期間年複合成長率15.4%。

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