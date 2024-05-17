宏益纖維重訊公告 董座施振榮過世

紡織纖維股宏益（1452）17日晚間重訊公告，該公司董事長施振榮逝世，將另行公告推選新任董事長。宏益纖維工業公司董座與外界熟知的宏碁（2353）集團創辦人施振榮同名同姓，此公告訊息一出，差點嚇壞國內科技圈及媒體界，經過查證後確認「此施振榮非彼施振榮」。

宏益的公告，對於該公司董座施振榮的辭世訊息並未多做說明，僅強調各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

根據宏益官網介紹，宏益為一歷史悠久之專業假撚廠，主要產品為聚酯加工絲，創立於1968年8月，鶯歌廠1984年設立，1985年逐步實施管理電腦化，1992年摩擦式假撚機正式開機生產，同年12月公司股票正式掛牌交易。宏益持續致力於品質標準化之推動，2017年起，取得全球回收標準認證(GRS)，產品製程合乎環境、健康及安全規範，生產以環保為主要訴求的紡織品。

媒體曾經報導，宏益董座施振榮雖然與宏碁集團創辦人同名同姓，但是他個性非常低調，向來不接受媒體採訪，網路上也搜尋不到他個人的新聞。不過，這位低調的董事長卻很務實，專業經理人羅昭甲2003年接下總經理職務後，積極調整製程與汰舊換新，將平織用紗逐漸導向針織用紗，主要是當時針織布需求漸漸起來、利潤較佳，搭上機能時尚潮流後，宏益擺脫紡織夕陽命運。

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