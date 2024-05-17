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巨大子公司鼎鎂新材料科技 取得新加坡子公司股權

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

巨大（9921）17日代子公司鼎鎂新材料科技公告取得新加坡子公司股權，預計採分批注資方式，投入總資本額7,500萬美元。目前預計在今年6月30日前分次注資4,400萬美元，並於2029年5月31日前分次注資達7,500萬美元。

巨大指出，這項注資計畫是依據2023年11月30日鼎鎂董事會及今日鼎鎂董事長核決。鼎鎂新材料為打造全球供應鏈，開拓新興市場，提高公司業績增長潛力，由鼎鎂先於新加坡設立Innovation Tech Investments Pte. Ltd.，再投資設立越南公司，Innovation Tech Investments Pte. Ltd為鼎鎂100%持股的公司。

巨大表示，鼎鎂這項注資計畫，分次注資具體情況，將依實際需求並於符合相關主管機關審批情形進行。

巨大 新加坡

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