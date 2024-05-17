漢來飯店跨足高端度假市場 漢來日月行館20日台中徵才

漢來飯店事業群正式跨足高端度假市場！預計今年中開幕營運的漢來日月行館，將於本月20日在台中日月千禧酒店舉辦徵才活動，預計招募百名生力軍，並祭出員工福利三箭：語言津貼每月最高9,000元、星級飯店宿舍免費住、生活津貼加碼。

漢來飯店事業群繼2023年於南港啟動台北漢來大飯店營運後，再度擴張事業群版圖，跨足日月潭高端度假飯店市場，將於今年中正式推出漢來日月行館品牌，與全球熱愛旅遊的高端旅客見面。

而為貫徹「漢來式感動服務」與旅客對飯店服務細節的期待，漢來日月行館首度祭出「人才招募三箭」，期望從員工薪資、福利待遇及起居生活全面升級，進而招募業界頂尖人才、共同投入飯店籌備及營運。

漢來日月行館將於5月20日上午10點至下午4點半，在台中日月千禧酒店舉辦實體招募活動，共釋出包括客務部、房務部、休閒中心、工程部、中西餐內外場等各職務、逾百名中階主管及員工職缺。

為與國內頂尖飯店共同爭取吸引更多優秀人才進入業界，漢來飯店事業群針對漢來日月行館首度規劃三大薪資福利計畫，包括漢來大手筆斥資購置媲美星級飯店、魚池鄉中心的8層樓飯店，設立「漢來會館」作為員工專屬宿舍。

漢來每天安排飯店到宿舍定時往返交通車與膳食供應，初期考量員工工作辛勞，不收取任何住宿管理費用，讓每位員工全力專注在籌備作業及服務工作上。

同時為迎接來自全球各國旅客，凡通過語言檢定與符合標準的員工，不論英、日、韓文都可依據分級提供每月津貼，最高每月可額外領取9,000元語言津貼，提升薪資競爭力。

此外，考量中部區域生活水平，也額外加碼優於業界的生活津貼，透過實質照顧員工起居生活、薪資提升的三大計畫，讓求職人才更能直接有感。

漢來日月行館副總經理兼駐店經理婁中愷說：「漢來日月行館預計今年中開始營運，我們也觀察到去年起國際旅客已開始復甦回流，日月潭作為台灣最具指標的地標景點，絕對會成為國際旅客造訪台灣的必到之處」。

這次漢來擴大規模在台中市區舉辦招募活動，包括台北漢來大飯店的金鑰匙主管及員工們，都將到現場分享協助，邀請有志共同加入飯店業的求職者都能踴躍報名，漢來日月行館也會持續網羅更多優秀人才，確保營運後每位旅客都能獲得絕佳的住宿體驗。

婁中愷表示，除了漢來日月行館專屬薪資福利計畫外，漢來飯店事業群也提供完整的人才培訓，與員工照顧的工作環境，員工福利搭配豐富獎金及節日禮金與多項工作津貼，並有漢來飯店事業群旗下飯店員工住宿優惠、漢來美食餐廳折扣、漢神百貨員購優惠及近百家福委會特約商店優惠。

另外，每年也安排國內外員工旅遊、家庭日和各項節日活動，促進同仁生活與工作平衡，此次招募會預計達上百人報名，歡迎優秀人才踴躍參與。

漢來日月行館座落日月潭涵碧半島制高點，原址為蔣公最著名的下榻住所，全館共92間客房，周遭環繞270度日月雙潭湖光水色，每一間客房均可欣賞日月潭景致，感受從清晨到黃昏、春夏到秋冬，變化多端的迷人之處。 漢來日月行館座落日月潭涵碧半島制高點，每一間客房均可欣賞日月潭景致。漢來飯店提供 漢來飯店事業群漢來日月行館預計今年中開幕營運，正式跨足高端度假市場。漢來飯店提供

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