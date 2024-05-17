培養國際競爭力！企業家兒女及名人熱衷留學溫哥華。繼趙又廷、徐新洋之後，又有星二代要留學加拿大，藝人曾國城18歲兒子錄取了英屬哥倫比亞大學(UBC)，今年將啟程就學。

事實上，留學海外一向被視為接軌國際、培養競爭力最好的管道，而北美的自然環境、教育資源、生活條件均優，不只星二代，也是國人留學的最佳選擇，特別是溫哥華，頂尖大學與學院聚集在此，最吸引亞洲家長關注，為下一代提前安排佈局。

兩岸三地超多名人、明星都曾在加拿大生活或唸書，如林志玲、謝霆鋒、彭于晏、阿KEN、趙又廷、蔡卓妍、徐新洋等，其中徐新洋、彭于晏、阿KEN都是就讀世界排名34的英屬哥倫比亞大學，謝霆鋒則是就讀溫哥華當地私立名校聖喬治中學(St. George’s School)，香港富豪李嘉誠和馬雲的兒子也都畢業於此。

有趣的是，這兩所學校正好都位於溫哥華西區，也讓溫哥華西區成為當地最富人文薈萃的富人區，質感完勝其他區域。

為落實培育前瞻卓越國際人才，政府也有積極作為，如新北市教育局今年首次辦理公立高中職學生出國一年至加拿大留學獎助學金計畫，就預計選送5位就讀新北市公立高中職學生前往加拿大留學。

事實上，大溫地區一流大學與學院眾多，專業學校如溫哥華電影學院、溫哥華藝術學院等也都頗負盛名，溫哥華的教育機構展現城市多樣性，多元文化、極佳包容性，對海外留學生特別友善，助攻國際人才順利在溫哥華扎根。

除了環境宜人、治安問題與通膨高物價沒有美國嚴重外，政策廣納移民的加拿大，可說是張開雙臂擁抱國際人才，特別是加拿大政府提出留學轉就業的「二加三」方案，解決了缺工問題，也讓留學生赴加拿大不用擔心畢業就得回國，未來多了一種選擇。

中學開始就到溫哥華生活的加拿大閣睿執行長徐睿隆，日前上吳淡如PODCAST節目「人生實用商學院」，分享留學海外的經驗，與高資產族群，家長為子女置產布局「以房養學」的趨勢。

他回憶當年赴溫哥華唸書，家人為了幫他找學校、安頓生活煞費苦心，也因此，當他在溫哥華創業、成立地產開發商加拿大閣睿後，就決定不只要蓋出好建築，還要提供海外買家全方面、無微不至的照顧與服務，從接送機、住宿安排、學區帶看等一手包辦。

最特別的是，加拿大閣睿還有專屬的教育規劃師，協助高資產族群的下一代，順利在溫哥華開啟留學生活。

徐睿隆觀察到，高資產族群、海歸族特別熱衷為下一代安排海外留學，順道置產海外，儘管加拿大現在不開放外國人買房，但商業地產並未受限，再加上商辦的持有、維護、買賣成本及稅制都較住宅低廉，讓這群高資產的家長轉進商辦市場，購置抗跌保值、可以穩定收租的商辦產品，租金用來支付子女留學、生活費用，也是另類的「以房養學」。

以加拿大閣睿近期最新的商業地產推案「閣睿Marco Polo」為例，該案坐落於溫哥華橡樹嶺重劃區「Oakridge District」，除已率先吸引醫療集團R-MEDY進駐國際醫療樓層外，基地正對捷運站，擁三條軌道路網交會。附近有高球場及5所名校，區域蓬勃發展中，再加上閣睿提供已購客戶全方位的顧客服務，種種優勢格外吸引高資產家長的關注。

徐睿隆說，加拿大閣睿為更深度與大眾分享溫哥華置產趨勢，近期將在台南、台北兩地舉辦2024航向未來分享會，時間分別為5月30日、6月18日下午2點至4點，歡迎民眾報名參與。 加拿大溫哥華生活環境舒適，吸引亞洲家長關注，積極佈局下一代留學。加拿大閣睿提供

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