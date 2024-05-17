森川丼丼餐飲集團拓張餐飲版圖 將再開火鍋、燒肉新品牌

憑藉各式浮誇系創新日本料理，受到饕客喜愛的森川丼丼餐飲集團，去年營業額達2.4億元，隨著疫後餐飲市場持續復甦，預估今年可衝破3億元大關。執行長王盈傑17日宣布，下半年將在中南部持續展店，同時開啟集團全新品牌，包含燒肉、火鍋、丼飯等連鎖計畫。

疫後餐飲業百花齊放，然而根據104人力銀行發布的《民生消費產業人才白皮書》數據顯示，2023年第1季餐飲業每月短少17.1萬人，各類民生消費產業人才缺口也續創下歷史新高。企業該如何留住好人才，儼然已成為餐飲業者的最大挑戰。

森川丼丼餐飲集團繼去年為所有正職員工無條件加薪3,000元後，今年又給出優渥福利。

有別於市場上主管才能得到業績獎金，森川餐飲集團只要是正職人員即可獲得績效獎金，員工所屬門市業績達標即可將獎金輕鬆入袋。外派也提供員工宿舍、最高津貼達1.1萬元，鼓勵員工跳脫舒適圈、挑戰全新自我。

王盈傑希望員工在工作之餘，能重視個人的職涯規劃，因此鼓勵員工考取各類證照、培養各項專長。凡是考取英語多益、日文檢定證書，並能與他人進行對話者，便可憑証書級別/分數調薪1,000至2,000元不等。

其他服務性質的夥伴，也同樣能夠憑藉門市服務丙、乙級，以及中餐丙/乙級的證照，加薪1,000至2,000元不等。

另外，集團為招募新血，無經驗外場起薪可達3.3萬元起，資歷滿3年以上的店長薪資最高達5.5萬元。而管理階層的副店長則是上看4.2萬元；儲備幹部最高也來到4.5萬元。每年3月、9月還各有一次升晉升考核，員工可利用一年兩次替自己爭取加薪的機會。

森川丼丼餐飲集團於2014年在高雄楠梓創立總店，近年持續展店至中部地區，目前集團總部落腳台中，分別在台中、豐原、嘉義都有分店開設。

除了持續拓張企業版圖，集團更是十分重視員工福利，同時公司也相當重視每位員工的職涯規劃，有內部訓練講師規劃企業內訓，提供豐富教育資源栽培職員，提升各方面管理技能的實務課程，還有良好的教育訓練模式與升遷制度。

今年3月的晉升考核中，平均調薪幅度14%。從2023年進入拓展階段，就有許多餐飲新鮮人加入，目前更積極招募餐飲新血。

常在料理上「玩」出新花樣、震撼餐飲市場的森川丼丼餐飲集團，也鼓勵員工在認真工作之餘，不要忘記享受生活。

王盈傑表示，過去在疫情前就曾與公司員工們一起到墾丁、澎湖，甚至是前往大阪舉辦員工旅遊。今年則是疫後睽違3年再次舉辦員工旅遊，帶領資歷4年以上的員工與其親屬前往北海道，一同感受冰釣與雪上摩托車的刺激感，包含機票與溫泉酒店的旅費由公司全額招待。

而今年集團春酒，更以「芭比」為主題，邀請員工一起變裝同樂。抽獎獎項囊括沖繩與澳門來回機票、各類名牌包、家電等，讓員工們開心的不得了。

王盈傑指出，疫後來客量就已陸續恢復，在進一步進行菜單調整、導入會員制度後，選後業績更是直線成長超過15%。去年營業額突破2.4億元，期許今年衝破3億元大關；下半年預計在中南部持續展店，同時開啟集團全新品牌，包含燒肉、火鍋、丼飯等連鎖計畫。

對此，王盈傑說，集團更需要廣招餐飲新血加入，「只要是對未來有願景、有目標，而且敢衝願意拚的人才，公司絕對很敢給，要帶領營運主管邁向百萬年薪！」 森川丼丼餐飲集團除了持續拓張企業版圖，更是十分重視員工福利。森川丼丼餐飲集團提供 今年員工旅遊帶領資深員工前往北海道，感受冰釣與雪上摩托車的刺激感。森川丼丼餐飲集團提供

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