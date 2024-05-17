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統一實羅智先：與鋼廠擴大在下游產品合作

中央社／ 台北17日電

馬口鐵大廠統一實今天上傳股東會議事手冊，由於統一實2023年受鐵產品量和價低於同期，使營收獲利皆較2022年下滑，董事長羅智先指出，鋼材事業除了優化產品組合之外，也將擴大與台日大鋼廠在下游產品銷售的合作，包裝事業將開拓飲料市場新領域。

統一實旗下有兩大產品，一是馬口鐵包材，2023年營收占比為47%，另一個為包裝飲料產品，營收占比為53%。

統一實2023年營收新台幣352.4億元，年減18.95%，稅後純益為6.81億元，年減69.68%，創近4年來新低，每股純益（EPS）0.43元；馬口鐵包材2023年銷量較2022年減少26.07%、包裝飲料產品2023年銷量成長近14%。

他說明，2023年全球經濟面臨通膨升息、地緣戰爭及政治紛亂、中國經濟放緩、全球貿易壁壘競爭等諸多挑戰，增加企業經營風險與變數，更削弱終端商品需求，使統一實連帶受到衝擊，以致獲利較同期大幅下滑。

另外，根據今年統一實法說會說明，去年鐵產品售價跟銷售受到市場終端需求低迷，導致下游客戶消化庫存速度緩慢，量和價都低於同期，連帶影響統一實2023年營收與獲利。

談到統一實未來發展策略，在鋼材事業方面，羅智先表示，將持續擴大與台、日大鋼廠從原料供應延伸到下游產品銷售的合作，並優化產品組合，讓高價值產品能快速發展，也將嚴格管控庫存，以降低價格波動帶來的經營風險。

在綜合包裝事業方面，將穩固現有大客戶並開拓培養具潛力的新客戶；聚焦無菌充填、新型鋁瓶罐（NBC）充填及碳酸飲料充填業務的開展，布局開拓飲料市場新領域。另外，有效管理銷售區域及生產基地，努力讓利潤最佳化。

營收 統一實

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