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築間酸菜魚中科店開幕 完成打造中科商圈築間餐飲聚落

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
築間酸菜魚中科店全力搶攻高含金量消費族群。記者宋健生/攝影
築間酸菜魚中科店全力搶攻高含金量消費族群。記者宋健生/攝影

國內連鎖火鍋第一品牌築間餐飲集團（7723），看準台積電中科商圈消費力，包棟打造全台最大「築間酸菜魚」，17日開幕營運，築間也宣布，完成打造台中中科商圈「築間餐飲聚落」最後一塊拼圖，全力搶攻高含金量消費族群。

築間去年7月、9月分別在中科商圈開出全台最大「築間幸福鍋物」中科店及全台唯一極黑主題燒肉餐廳「燒肉Smile」中科店後，全台最大的「築間酸菜魚」中科店再下一城，餐飲聚落儼然成形。

根據統計資料顯示，中科商圈截至2023年底，已引進241家國內外高科技廠商，加上台積電二期擴建預計2027年完工，含相關產業在內可望增加4,500個就業機會，就業人口迅速增加帶來人潮，也引爆週邊商機。

「築間酸菜魚」中科店為全台第6家也是台中第2家分店，占地80坪，規劃116個席次，築間規劃6月底前全台還會再開出6家分店，預期將再掀起一波酸菜魚大戰。而歡慶開幕，今天也推出一日限定「整桌五折」活動，吸引大批排隊人潮。

為吸引年輕族群目光，「築間酸菜魚」主視覺有別於過往日式簡約設計風格，以暴走族文化為基礎，秉持著「在青春結束之前最後一次瘋狂」的熱血精神，延伸至角色定位、結合有趣的故事，以及店內充滿創意、有趣及活力的設計風格，貼近年輕市場傳遞好吃、好玩的用餐體驗。

另外，「築間酸菜魚」主打湯比魚更鮮，突破傳統酸菜魚重油、重辣、重麻的口感。並採用黑烏鱧魚，切成薄片，魚起鍋前加入鍋中，上桌煮沸保持魚肉的嫩滑口感，除此之外還有主廚私房菜、誘人的炸物及經典不敗小菜。

最大亮點則為豐富的湯頭口味，除了招牌主打「總長酸菜魚」，還有「海派蝦湯魚」、「極道明太子奶香魚」及「奧義豬肚骨煲」等共七款湯頭。

築間進一步指出，「築間酸菜魚」自去年開幕營運之後，以「湯比魚更鮮，一碗記三天」闖出名號，在網路上造成熱烈回響，加上貼近年輕族群的IP設計，深受消費者喜愛。據了解，「築間酸菜魚」台中首店自4月初開幕營運以來，幾乎天天客滿，可見台中人對酸菜魚的熱愛程度。

築間表示，除了「築間酸菜魚」，集團旗下全新品牌朴庶韓國美食公社之「朴庶韓國銅盤烤肉」及「築間燒肉本命」，也預計於5月下旬開幕營運。

海外布局部分，繼1月於香港銅鑼灣開出海外首間分店「築間酸菜魚」後，預計第2季「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」兩大品牌，也將進駐香港旺角。

「築間幸福鍋物」亦籌備於下半年進駐日本大阪，成為東北亞首間分店。築間說，隨著海內外餐飲市場版圖持續擴大，集團將進一步優化營收結構，為整體營運再添成長動能。

築間去年12月起陸續推出多個新餐飲品牌，包括「築間酸菜魚」、「紫木槿韓國烤肉」、「築間麻辣火鍋」，以及「朴庶韓國美食公社」的「朴庶韓國烤肉」、「朴庶韓國豆腐鍋」，一口氣將旗下餐飲品牌數拓展到10個品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等五大餐飲類別。

築間酸菜魚主視覺貼近年輕市場，傳遞好吃、好玩的用餐體驗。記者宋健生/攝影
築間酸菜魚主視覺貼近年輕市場，傳遞好吃、好玩的用餐體驗。記者宋健生/攝影
築間酸菜魚中科店推出一日限定「整桌五折」活動，吸引大批排隊人潮。記者宋健生/攝影
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中科 餐飲

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