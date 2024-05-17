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歐昱辰掌國震中心 盼續提升台灣工程建設耐震防災力

中央社／ 台北17日電

國科會轄下國家實驗研究院今天舉行國家地震工程研究中心主任交接典禮，由台灣大學土木工程學系特聘教授兼工學院副院長歐昱辰接任；國研院表示，歐昱辰專長為鋼筋混凝土結構、預力混凝土結構、地震工程、橋梁工程等。

歐昱辰透過新聞稿表示，配合國家2050淨零轉型政策，以及行政院「六大核心戰略產業推動方案」的「加速發展綠電及再生能源產業」，未來將推動建置綠能設施測試實驗室，發展離岸風機結構智慧防災監測技術，打造國際級離岸風機智慧監測技術及服務平台。

歐昱辰指出，他同時將強化地震科學、工程及防救災跨領域整合，與產官學研合作，建立彙集最新耐震防災研發成果落實於工程規範的機制，不間斷地維護與提升台灣工程建設的耐震防災能力；也將加速數位服務與軟體的開發，研擬新的功能模組，提升台灣結構耐震設計水平，期能逐步打造台灣成為耐震永續家園。

國研院院長林法正感謝前主任周中哲過去3年的付出，並期望歐昱辰以中心長年累積的地震工程研究能量為基礎，持續扮演學研界與產業界的橋梁，帶領國震中心將頂尖研究成果落實於環境與能源永續，提升台灣的韌性。

歐昱辰為台灣大學土木工程學系學士、碩士，美國紐約州立大學水牛城分校土木、結構與環境工程系博士；研究專長為鋼筋混凝土結構、預力混凝土結構、地震工程、橋梁工程等，已發表數百篇國內外期刊論文、研討會論文、工程規範與專書、報告與論文等，學術表現優異，並獲多個國內外專業獎項肯定。

台灣大學 地震

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