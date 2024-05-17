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落實供應鏈低碳轉型 中鋼今年目標再輔導20家客戶

中央社／ 台北17日電

中鋼公司今天表示，繼去年完成22家下游客戶的碳管理輔導工作後，今年再以輔導20家下游客戶為目標，期盼發掘下游業者1500噸以上二氧化碳當量（CO2e）的年減碳潛力，以落實供應鏈轉型工作。

中鋼今天發布新聞稿指出，面對全球鋼市競爭態勢與2050年全球碳中和艱鉅挑戰，中鋼擘劃「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，將帶頭開闢業界低碳路徑，緩解用鋼下游業者碳焦慮，並期望持續攜手台灣鋼鐵產業供應鏈，共同朝低碳轉型之路穩健前行。

中鋼今天在中鋼集團總部大樓會議室舉辦「113年度1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動，以「ISO 14064-1 2018溫室氣體盤查教學」及「企業溫室氣體量化實務說明及盤查實務演練」兩個主題，邀請下游客戶相互交流及討論。

中鋼說明，今天的啟始會議，除了中鋼總經理王錫欽親自出席以外，中鋼也邀請台灣綜合研究院院長吳再益參與，期盼台灣鋼鐵產業上下游供應鏈一同凝聚低碳轉型共識，齊心齊步邁入低碳新時代。

吳再益致詞時表示，中鋼連續兩年積極參與台綜院辦理1+N碳管理示範團隊，中鋼去年成立的碳管理輔導團，發揮「價值共創」精神，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，共輔導22家業者，創造節電潛力達每年868萬度，以及總減碳潛力達每年4443公噸二氧化碳當量（CO2e）。

中鋼 減碳

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