落實供應鏈低碳轉型 中鋼今年目標再輔導20家客戶

一個平日的午後，陽光灑落吳奶奶位在中和樂陶居12樓的陽台上，這座「小花園」在她巧手布置下，顯得綠意盎然。84歲的吳奶奶原本住在三重，不過，隨著年歲增長，每天要爬上四樓的家，讓她有心無力，孝順的兒子想在附近租電梯房，可惜沒人願意出租給年過八旬的老人家，兩年前輾轉來到樂陶居。

2024-05-17 18:35