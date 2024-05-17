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東元黃育仁提「未來東元」願景 董座邱純枝：過去沒有收到相關建議

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

東元（1504）會長黃茂雄長子黃育仁給Glass Lewis的一封信，「未來東元」是一群關心東元股東的股東，致力於推動東元戰略現代化和永續經營的願景。董事長邱純枝17日回應，非公司派中也有東元現任董事，過去三年沒有收到現任董事的相關建議。

「未來東元」認為，在過去幾年中，東元的業務重點已轉向所謂的「智慧能源」領域，事實上這包括了大規模的建築工程業務，我們認為東元轉向建築工程業務，對股東而言是一個次優選擇，這是一個低利潤且高風險的業務。

「未來東元」指出，東元的電動車戰略目前聚焦於輕型商用車和巴士，這些車輛的終端市場明顯小於電動汽車，電動巴士與卡車的市場規模明顯小於電動汽車，並且主要集中在中國大陸。在電動乘用車市場—最大的電動車市場上，幾乎沒有實際進展，電動卡車和巴士的交付數量缺乏透明度。

針對非公司派提出「未來東元」想法，董事長邱純枝17日回應，非公司派中也有東元現任董事，可以在過去的董事會中提出建議，但過去三年，沒有收到現任董事的相關建議，因此沒有朝該報告指出的方向調整。

「未來東元」原先宣布，全球代理投票顧問機構Glass Lewis建議股東在2024年5月24日的東元年度股東大會上，投票支持「未來東元」提出的八位候選人中的六位。東元公司則表示，Glass Lewis 於5月10日初次發布報告時，誤以為今年度的董事選舉為同額選舉，應選19個席次，(實際應選席次為11席)，經東元電機反應錯誤後，Glass Lewis表示將進行修正，並更正建議報告。

東元電機 股東

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