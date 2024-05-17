「未來東元」提三點看法 駁兩大投票建議機構

東元公司（1504）17日表示，兩家國際投票顧問機構都建議股東投給公司派的11席董事。代表市場派的「未來東元」透過網站FutureTECO發文指出，ISS建議錯誤，對GlassLewis修訂投票建議報告感到震驚。

「未來東元」自稱為一群關心東元股東的股東，致力於推動東元戰略現代化和永續經營的願景，並在股東大會提名八名董事候選人。「未來東元」指出，過去三年東元業務重點轉向「智慧能源」領域，包括了大規模的建築工程業務，但轉向建築工程業務，對股東而言是次優選擇、是低利潤且高風險的業務。

「未來東元」指出，東元的電動車戰略聚焦輕型商用車和巴士，但市場明顯小於電動汽車，且集中在中國大陸，而東元在此產業的覆蓋率很有限。在電動乘用車市場則幾乎沒有實際進展。

此外，「未來東元」認為，東元並未兌現在2021年承諾的財務業績和戰略。

「未來東元」是以東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁代表的非公司派主導，東元董事長邱純枝17日對相關的營運訴求指出，非公司派中也有東元現任董事，可以在過去幾年的董事會中也可提出建議，經營團隊會參考，但過去三年，沒有接收到現任董事的相關訊息、建議，因此沒有向該報告指出的方向調整。

對於Glass Lewis更正建議報告改為支持公司派候選人，「未來東元」認為Glass Lewis修改投票建議報告，缺乏嚴謹性、平衡性和分析能力。

Glass Lewis原先報告建議東元股東投票支持陣營提名8名候選人其中6名；但後來東元公司反映錯誤，Glass Lewis更正建議報告，改為支持公司派。

「未來東元」表示，Glass Lewis修訂建議在年度股東大會召開一週前發布，更在非台灣機構投資者投票截止前兩個工作日發布，提出的修訂建議包含對之前發表的研究的不明原因的反轉，完全損害了「未來東元」的競選活動。

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