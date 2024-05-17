高鐵軌道經濟 信義房屋：左營站需求正熱

高鐵一日生活圈成形，軌道建設與區域房市息息相關，六都的高鐵站中，中南部的高鐵周邊房價基期較低，信義房屋專家表示，今年以來，沿著高鐵南下的購屋族群很多，大多是科技業的員工與相關設備廠商，居住剛需推動之下，買氣熱絡。

信義房屋左營高鐵店主任李思嫻觀察，自今年3月以來，距離高鐵站步行3分鐘的代銷案場與房仲店面，接待桌時常客滿，許多是自雙北、新竹、台中、台南地區搭著高鐵南下的購屋族群，多是因應台積電設廠而來的工程師與周邊設備、營造廠商。

李思嫻表示，這群購屋族群大多看屋效率很高，往往會運用高鐵一日來回的時間，盡可能將市場上的合適物件都排在一天看完，也因為科技業族群多是開車，因此他們會偏好屋齡較新、有平面車位的物件，而近期的新大樓大多配置機械車位，因此有平面車位的物件就更為搶手。

李思嫻表示，左營高鐵商圈依不同發展有三大類產品別，有部分屋齡25年社區大樓，單價約25~28萬，屋齡15~20年左右的社區大樓，單價約28~31萬，屋齡10年內新古大樓單價約38~41萬，預售屋開價約48~52萬；在供給少、需求多的狀況下，房市熱度不墜，而這些搭高鐵南下購屋的族群，主要的考量也是評估六都的房價後，發現高雄房價相對親民。

左營高鐵特區的優勢是有高鐵、台鐵、捷運三鐵共站，又近鼎金交流系統國道十號，學區方面除有文府雙語學區、福山國中小明星學區、新莊高中，辦學很受家長肯定，且其商圈離高雄榮民總醫院、長庚醫院也不遠，並有家樂福便利購、全聯、新光三越、彩虹市集、超商等可供生活採買，也因左營商圈屬於純住宅區，區域內僅有一棟商辦大樓，因此生活環境單純，很適合居住。

李思嫻表示，目前高鐵商圈內尚有蠻多土地廠房型不動產，逐漸被建設公司收購建築，隨著便捷的交通與科技業的蓬勃，區域性的房市發展潛力指日可待。

商品推薦