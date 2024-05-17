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大樹鄭明龍：目標2030年開出最佳獲利店達700家

中央社／ 台北17日電

連鎖藥局大樹今天受邀參加櫃買中心業績發表會。大樹董事長鄭明龍說，現階段先衝刺2025年500家店，下個5年展店計畫，將設定2030年前開出「最佳單店產值」店鋪達700家。海外市場以中國大陸與馬來西亞為主，大陸預計第4季開第一家店。

2023至2024年藥局競爭激烈，大樹採取保守展店，法人詢問，展店腳步放慢，今年成長曲線是否將趨緩，鄭明龍表示，過往營業坪數增長，等同於營收成長，但現在藥局競爭激烈，近年還有韓國電商酷澎來台搶市，在婦幼生活用品打價格戰，改變大環境；社區店會降低推展速度，除了同業搶店之外，房地產飆漲，房東對租金期待高，讓加盟藥師不願承擔高漲租金。

不過大樹透過調整品類結構，符合市場趨勢，今年第1季店數成長8%，營收反而成長10%，目前看來保守策略奏效；大樹今年展店目標為420家，截至第1季實際店數為345家，鄭明龍對下半年衝刺店數有信心，2025年目標500家不變。

至於下一個5年展店計畫，他表示，大樹對台灣商圈做過統計，可達最佳獲利的店鋪，全台可開出700家，將有很多不同合作模式正計劃中。

海外市場方面，先鎖定中國大陸跟馬來西亞。鄭明龍坦言，大陸要開實體店鋪，「推進時間確實有點慢」，挑戰在於當地專業人員平均薪資低於台灣，若從台灣外派培訓者，將是當地薪資的數倍，所以無法將台灣團隊一次大量移植；不過他向中央社記者表示，今年第4季力拚開出第1家店。

馬來西亞於2022年底成立子公司，主要經銷代理台灣商品，銷售至當地市場。

大樹副總經理盧山峰說，在藥師人才策略方面，近期將推出「十年百人30億 醒師計畫」的招募計畫，預計招百位藥師，包括50位內創家盟幹部和50位亞洲發展幹部，可進行內創、加盟主、海外發展、經理人、門市專業藥師等多元發展。

馬來西亞

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