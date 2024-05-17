長榮航今年客貨雙旺 西雅圖增班拚轉機客

長榮航空今年看好客運繼續成長，貨運需求也復甦，長榮航去年中轉客占3成，持續看好轉機客市場，將增加近期熱門的西雅圖航班，並針對兩岸交流需求，滾動式調整航班增加運能。

長榮航空今天舉行法人說明會，第1季合併營收新台幣519.1億元，年增16.9%，淨利51.7億元，年增8.7%；歸屬母公司淨利47.1億元，年增4.8%，每股盈餘0.87元。

長榮航首季客運營收365.3億元，年增31.6%，載客人數325萬人，成長44.9%，運能成長25.6%；美洲占比43%，歐洲15%、東北亞20%。貨運方面，首季貨運營收101.1億元，年減3.2%，單位收益年減17.4%，美洲占比70%，亞洲22%，歐洲、澳洲8%。

整體而言，長榮航表示，客運需求維持高檔，客運收入占總營收比重趨近8成，承載率維持高檔不墜，2024年3月達86%，轉機需求持續強勁，美洲長線客收年增30%，日本航班數增加6成，旅客成長7成。

貨運市場去年第4季空運需求觸底反彈，受惠電商貿易蓬勃發展，包機包艙需求熱絡，推高運價水準，AI科技應用興起，半導體相關產業出貨暢旺，貨收後勢看漲，量價逐步回溫，成長趨勢十分看好。

長榮航表示，今年台美最熱門的關鍵字是「西雅圖」，3家航空星宇航空、華航、達美航空投入營運，打破長榮航在台北西雅圖航線獨領風騷31年的局面。

長榮航總經理孫嘉明表示，今年6月到9月將季節性增班西雅圖，每週7班變10班，北美將會達到每週87班，以此加密北美航網，搶攻轉機客。

針對長榮航中轉旅客占比，孫嘉明說，去年中轉客占3成，收入也達3成，長榮航過去30年於北美航線布點完整，中轉客最多來自北美，其中超過6成，桃園機場去年中轉旅客，超過6成也都是長榮航承載，看好可以繼續成長。

至於兩岸觀光如果恢復交流，長榮航有何布局，孫嘉明指出，長榮航兩岸航點包括北京、上海兩個機場，杭州、成都、廣州，加上立榮航空飛深圳、廈門、浦東，合計一週有50個航班，兩岸若能進一步開放，長榮航將規劃增加杭州運能，其他航點會看需求做滾動式調整，維持高乘載率和票價的航點做增班規劃。

貨運方面，孫嘉明指出，今年貨運布局上，包括4月引進777貨機一架，新增多倫多、舊金山及西雅圖貨機航班，以增加運能，停靠航點達到8個，會持續加密北美和東南亞航線，今年4月貨收高於3月，打破以往3月較高峰的慣例，總類的部分，來自伺服器和電商物流，有原物料和消費品、鞋類均有。

有關紅海危機，是否有看到海轉空的貨運影響，他表示，長榮航的貨機是以北美布局為主，歐洲每週32個航班的客機，紅海危機在航路要做調整，海運供需失衡，運價往上走，海轉空的訂單有看到少數需求，但沒有看到歐洲出現太大量的需求。

至於美國波音的製造品質問題是否會影響，孫嘉明表示，5月10日以前還有11架787還沒交，另外要採購4架，累計15架至2029年前會陸續交機，交機速度確實有延遲，與供應鏈和波音遭遇的瓶頸有關，延遲的部分會以延租部分機隊來維持運能。

疫情後航空旅遊需求強勁，航空座椅傳出供需短缺，孫嘉明表示，商務航空座椅確實比較缺，但今年有改善。

運能恢復狀況方面，孫嘉明指出，目前已回到2019年的89%，美洲、歐洲都超過100%，落後區域在港澳大陸，東北亞達82%，日本疫情後需求非常強，但也面臨缺工問題，整體而言，座位數是比先前還增加9.4%。

針對法人提問星宇航空加入後，長榮航空的對策，孫嘉明表示，後進者的航空公司飛機肯定比較新，長榮持續優化硬體改艙計畫，長榮航空團隊也相當有經驗，競爭力永遠保持領先，目前觀察營收成長狀況，確實也不受星宇航空影響。

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