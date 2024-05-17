快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

SCFI 運價指數強彈9.3% 四大長程航線全面大漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)再度大漲。示意圖／ingimage
最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)再度大漲。示意圖／ingimage

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)再度大漲，較前一周強彈214.97點至2520.76點，漲幅9.3%，遠東到美西線彈升14.39%。

17日公告最新一期SCFI是2022年9月中旬以來首見突破2500點關卡，四大長程航線全面大漲。

北美線漲幅比市場逾期還大，代表市場非常缺櫃，美西線每FEU報價5025美元，上漲632美元，彈升14.39%。

遠東到美東每FEU(標準40呎貨櫃)報價大漲464美元至6026美元，漲幅8.34%。

歐洲線本周運價較上一期反彈181美元，每TEU(標準20呎貨櫃)來到3050美元，漲幅6.31%，為1月下旬以來高點，但彈幅較上周飆漲24.74%收斂。

地中海線每TEU來到3957美元，續漲42美元，漲幅1.07%。

物流業者表示，根據Alphaliner統計，今年以來新船加入市場，增加多達114萬TEU的艙位，5月三大航運聯盟的成員仍缺約36艘船，顯示紅海危機已消化了增加的艙位，約消化總運能約9.6%，幾乎沒有閒置船舶。

此外，五月市場需求太強，缺船、空白航班等狀況，六月若無法獲得控制，即時運價將更進一步攀升。

延伸閱讀

00940換股欽點金融股？京城銀（2809）、玉山金（2884）強勢上漲

類股快速轉換下的隔日沖操作策略

升息促進繁榮？

美CPI持續頑強 黃金大漲

相關新聞

SCFI 運價指數強彈9.3% 四大長程航線全面大漲

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)再度大漲，較前一周強彈214.97點至2520.76點，漲幅9.3%，遠東到...

薪資漲仍跟不上房價漲幅 專家坦言存錢買房難：只能看富人炒房賺大錢

行政院主計處日前公布去年國人平均月薪達5.8萬元，年增1.42%，不少人高興卻也驚訝。不過，即使是這數字，房產專家指出，...

中鋼舉辦「1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動

中鋼（2002）17日於中鋼集團總部大樓會議室舉辦「113年度1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動，以「ISO 14...

中鋼董座翁朝棟退休後 「管竹、管山、管水」人生新境界

中鋼（2002）董事長翁朝棟18日退休，今天是在中鋼上班最後一天，萬名中鋼人對這位帶領團隊創史上最高績效的大家長顯得依依...

中鋼發行2024年第1期無擔保普通公司債 投資興建中能離岸風力發電場

中鋼（2002）2024年第1期無擔保普通公司債經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共...

長榮航總座孫嘉明：第3季正面看待 貨運價格至少不會下跌

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今(17)日表示，目前看起來第3季客運及貨運都很正面看待，而貨運價格上漲，主要是供需問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。