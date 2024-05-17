SCFI 運價指數強彈9.3% 四大長程航線全面大漲
最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)再度大漲，較前一周強彈214.97點至2520.76點，漲幅9.3%，遠東到美西線彈升14.39%。
17日公告最新一期SCFI是2022年9月中旬以來首見突破2500點關卡，四大長程航線全面大漲。
北美線漲幅比市場逾期還大，代表市場非常缺櫃，美西線每FEU報價5025美元，上漲632美元，彈升14.39%。
遠東到美東每FEU(標準40呎貨櫃)報價大漲464美元至6026美元，漲幅8.34%。
歐洲線本周運價較上一期反彈181美元，每TEU(標準20呎貨櫃)來到3050美元，漲幅6.31%，為1月下旬以來高點，但彈幅較上周飆漲24.74%收斂。
地中海線每TEU來到3957美元，續漲42美元，漲幅1.07%。
物流業者表示，根據Alphaliner統計，今年以來新船加入市場，增加多達114萬TEU的艙位，5月三大航運聯盟的成員仍缺約36艘船，顯示紅海危機已消化了增加的艙位，約消化總運能約9.6%，幾乎沒有閒置船舶。
此外，五月市場需求太強，缺船、空白航班等狀況，六月若無法獲得控制，即時運價將更進一步攀升。
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