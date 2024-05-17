寬宏首度進軍海外市場！擬於新加坡設立子公司 將輸出台灣演唱會

疫後全球演唱會經濟商機爆發，寬宏藝術（6596）打鐵趁熱，17日宣布，預計第3季將於新加坡設立子公司，初期將以台灣藝人赴當地開演唱會為主軸，最快第4季就能有第一場演出，而這也是寬宏首次進軍海外市場，意義格外重要。

寬宏指出，有鑒於演唱會活絡，公司擬定將進軍海外市場，並評估新加坡因有完善的場地，且對台灣歌手有較多的認知，之後將去當地找合作的硬體以及行銷配合廠商，最快第4季就可以把台灣的演唱會經驗輸出至新加坡。

除了將進軍海外市場，國內方面，今年也相當熱鬧，寬宏表示，6月開始將有首次來台的音樂劇《西貢小姐》，總共有34場次，下半年則有音樂劇《媽媽咪呀》、鄭中基高雄演唱會、林志炫台北小巨蛋演唱會等，暑假則有3檔展覽，而去年因有處分宏碁資訊，業外挹注3000萬元，推升去年獲利，今年雖然少了業外挹注，但全年本業營運可望較去年持平或成長。

寬宏受惠疫情後演唱會熱絡，且加上舉辦英國創作歌手紅髮艾德來台演唱會，首季營運寫下佳績，今年第1季營收為新台幣6.33億元，創掛牌來新高，稅後純益為7326萬元，年增167%，每股稅後純益（EPS）為2.22元。

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