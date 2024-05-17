長榮航空攜手中原大學 舉辦 ESG 永續創新設計競賽

長榮航空（2618）為落實企業永續精神，再度攜手中原大學舉辦「2024長榮航空ESG永續創新設計競賽」，擴大邀請全國大專院校師生參賽，並於17日在松山文創園區一號倉庫舉行頒獎典禮，由長榮航空總經理孫嘉明及中原大學董事長張光正共同主持；以企業永續理念為主軸，自5月17日至20日為期四天舉辦「飛‧淨未來」展覽，展出競賽優秀作品，以及長榮航空各項企業永續成果，期盼展現環保、創新、再生與教育的價值。

長榮航空每年有近1,200只以上各類型貨盤、貨櫃以及80噸的附屬品如綁帶、盤網等消耗品需進行汰換，因此於2023年首度與中原大學合作舉辦「第一屆長榮航空ESG環保創新設計競賽」，邀請學生思考如何妥善處置這些汰除貨盤櫃及附屬品，並且當作設計素材進行創作，最終吸引333件作品競逐，今年擴大舉辦，並將作品移師松菸展出。

孫嘉明表示：「航空業承載了不同世代無數旅人的夢想、歡樂與回憶，在環保議題也始終位居浪頭上，面對氣候變遷的威脅，我們認為打造永續共好的生活環境刻不容緩，積極推行各項節油措施，導入新世代高效能飛機以提供更卓越的低碳運輸服務。此次與中原大學二度合作，在去年的基礎下擴大至全國競賽，並透過『飛‧淨未來』展覽展現創作成果，讓參賽同學的優秀作品被更多人看見，更期盼這些創意未來有機會付諸實現。」

中原大學設計學院院長趙家麟表示：「中原設計學院很榮幸二度與長榮航空共同舉辦永續創新設計競賽，也是全球首創針對航空貨盤櫃等回收資源進行的全國性循環設計比賽，今年的競爭更為激烈，除了讓台灣年輕世代的設計師接觸到這項全新的設計議題，也透過學生創意的發想為後續的設計實踐熱身。期盼未來長榮航空每年超過千個回收貨盤櫃，可以藉由學生的設計構思，探索出各種循環設計的可能性。」

今年競賽自1月9日開跑，共分為「空間設計組」及「商業產品設計組」兩組競賽項目，參賽作品的設計元素除了航空貨盤櫃、綁帶及盤網外，此次還新增機上毛毯，以主題創意、環境融合、生活美學、實用功能性為評選指標，共有26所大專院校，近600名參賽者報名參加，由業界專業設計師資組成評審團嚴謹評分，最終選出120件決賽作品，並再從中挑選20件優秀作品進行頒獎，長榮航空也特別大手筆提供33張機票作為競賽獎項，最大獎為2張全球不限航點來回豪華經濟艙機票，讓設計界優秀的明日之星有機會前往海外展開藝術文化體驗與交流。

本屆空間設計組大獎由中原大學鄒采廷同學以作品「城市代碼CODE」再度蟬聯冠軍，他將貨盤櫃組裝為城市中可移動的插件，提供旅人和民眾休憩空間，獲評審一致好評。同組別金獎得主為大葉大學黃轍諺同學的「書の森」，創意來自以行動圖書館促進城鄉知識交流。商業產品設計組金獎由中原大學的鄭詠心同學以「日衣寄夜」獲得，以機上環保毛毯改造成兼具背包和睡袋的產品，讓無家者方便攜帶並保持溫暖。

「飛．淨未來」展覽特別以三款除役航空貨櫃打造的「咖啡屋」、「飛書站」及「DIY手作教室」，其中「咖啡屋」將提供獲永續供應鏈管理認證的illy精品咖啡供民眾享用；「飛書站」主打長榮航空環保電子化書庫EVA e-Library供民眾下載體驗，並與著名出版商合作推薦精選圖書，共同推廣全民閱讀。

「飛‧淨未來」展覽結束後，現場所展出的120件決賽作品將移至桃園市中原文創園區所舉辦的「青春永續」畢業季展，自5月22日起為期1個月，藉此提升青年學子作品的能見度。 使用航空貨盤櫃打造的「DIY手作教室」，將分別於展期間推出手作課程，讓親子共同創造屬於自己的文創作品。業者提供 「飛‧淨未來」展覽除了展出120件決賽作品，現場也展示平常少見的航空貨盤櫃等裝備，打造入口精神堡壘以及透過精美圖文、互動裝置詳細介紹長榮航空企業永續的努力成果。業者提供

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