快訊

不只被毆打虐待…2000名脫北女遭「緩慢處決」！北韓殘忍手段曝光

右手遭絞肉機夾住！高雄赤鬼牛排女員工臉色蒼白 人和機器一起送醫

東元第2季業績看佳 能源在手訂單近250億元

中央社／ 台北17日電

機電大廠東元今天預期，第2季機電系統、智慧能源、智慧生活等3大事業群業績可季增兩位數百分比，智慧能源在手訂單近新台幣250億元，其中綠能業務占比58%。

東元下午舉行法人說明會，展望第2季營運，東元預期機電系統營收較2023年持平，可較今年第1季成長。智慧能源和智慧生活事業群均可較去年同期成長，比第1季增加，季增幅度約兩位數百分比。第2季毛利率可較去年同期成長，比第1季持平。

觀察主要市場，東元預估，美國市場需求終端指標仍有起伏，民生消費相關大規模設備與擴產需求仍待發酵，台灣馬達需求短期可相對提升，至於中國大陸民生消費力未見明顯提升，低壓馬達市場需求仍有挑戰。

東元總經理范炘說明，目前低壓馬達訂單出貨比（B/B ratio）接近1，去年第4季開始，台灣和中國大陸接單平穩，今年3至4月甚至有復甦跡象，不過北美市場相對壓力較大，整體來看，大馬達取單時程較長，大約半年左右，小馬達在1.5個月至2個月。

觀察第1季營運，東元指出，第1季營收137.29億元，季減4.4%，比2023年同期下滑7.8%。主要是機電系統事業群在中國大陸及歐洲地區營收減少，智慧能源工程營收認列時點差異。

東元首季毛利率25.9%，年增1.6個百分點，主要是機電系統高壓產品比重提高、智慧生活毛利率較高的空調營收比重提高。

觀察第1季綠能產品進度，東元說明，首季節能及電動車相關產品（不含IE3馬達）營收占機電系統事業群比重12.5%；綠能工程及產品營收占智慧能源事業群比重41.1%；綠能占智慧生活事業群比重44.1%。

東元指出，智慧能源目前未執行工程及設備在手訂單近250億元，其中綠能相關業務占比58%。范炘說明，6月之後智慧能源工程取單量會增加，主要是離岸風電和台電計畫。

根據資料，東元第1季機電系統營收占比約52.8%，智慧能源占比約18.9%，智慧生活占比約21.2%。

東元 營收

延伸閱讀

台電仁武工程挖破自來水管 高雄楠梓、橋頭等地受影響

左營翠華路拓寬「交通大亂」8個月82場車禍 市府回應了

基隆生命典藏館3萬塔位第3次發包 4億經費從最有利標改價格標

東元改選…外資挺公司派 17日法說揭露營運概況

相關新聞

SCFI 運價指數強彈9.3% 四大長程航線全面大漲

最新出爐的上海出口集裝箱運價指數(SCFI)再度大漲，較前一周強彈214.97點至2520.76點，漲幅9.3%，遠東到...

薪資漲仍跟不上房價漲幅 專家坦言存錢買房難：只能看富人炒房賺大錢

行政院主計處日前公布去年國人平均月薪達5.8萬元，年增1.42%，不少人高興卻也驚訝。不過，即使是這數字，房產專家指出，...

中鋼舉辦「1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動

中鋼（2002）17日於中鋼集團總部大樓會議室舉辦「113年度1+N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動，以「ISO 14...

中鋼董座翁朝棟退休後 「管竹、管山、管水」人生新境界

中鋼（2002）董事長翁朝棟18日退休，今天是在中鋼上班最後一天，萬名中鋼人對這位帶領團隊創史上最高績效的大家長顯得依依...

中鋼發行2024年第1期無擔保普通公司債 投資興建中能離岸風力發電場

中鋼（2002）2024年第1期無擔保普通公司債經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共...

長榮航總座孫嘉明：第3季正面看待 貨運價格至少不會下跌

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今(17)日表示，目前看起來第3季客運及貨運都很正面看待，而貨運價格上漲，主要是供需問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。