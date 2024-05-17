寬宏第3季首度進軍海外設子公司 有望推升營運

寬宏藝術表示，預計在今年第3季首度進軍海外，於新加坡設立子公司，輸出台灣演唱會經驗，預計第4季會有第一場演出。法人估計，寬宏今年下半年演出場次有望比去年同期多，也會舉辦毛利率較高的音樂劇，今年有望賺超過半個股本。

寬宏藝術受惠於英國創作歌手紅髮艾德來台演唱會，今年第1季營收為新台幣6.33億元，創掛牌來新高，年增229%；衝刺稅後純益為7326萬元，年增167%，每股純益（EPS）為2.22元。

寬宏指出，今年第2季營運動能將以音樂劇為主，首度來台的音樂劇「西貢小姐」將自5月底巡演，全台達34場，營收將貢獻於6至7月。

另外，寬宏今年第3季將於新加坡設立子公司，為首次設立海外子公司。寬宏表示，因新加坡的場地完善，未來可安排主辦台灣演唱會，讓歌手到新加坡演唱，或是舉辦展覽，希望第4季能有第1場演出。

至於今年第3季，目前北、中、南規劃暑期3檔展覽，搶暑假旺季商機；演唱會則有鄭中基高雄巨蛋演唱會2場、林志炫台北小巨蛋演唱會1場、音樂劇媽媽咪呀7場。

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