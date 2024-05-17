中鋼董座翁朝棟退休後 「管竹、管山、管水」人生新境界

中鋼（2002）董事長翁朝棟18日退休，今天是在中鋼上班最後一天，萬名中鋼人對這位帶領團隊創史上最高績效的大家長顯得依依難捨。問翁朝棟退休後做些什麼，他向友人說，「管竹、管山、管水，歡喜自在」，展現人生的新高度、新境界。

翁朝棟指出，他一路走來受到太多人的給予，內心萬般感謝，期待所有好朋友未來繼續支持中鋼、支持台灣的鋼鐵產業。

他並借由宋代詞人辛棄疾的〈西江月〉表達心境，「萬事雲煙忽過，一身蒲柳先衰。而今何事最相宜？宜醉、宜遊、宜睡。...老翁依舊管些事，管竹、管山、管水」。

翁朝棟任中鋼董事長7年餘，過程中與台灣各行各業一同歷經了美中貿易戰、新冠疫情、地緣政治衝突等歷史級別的全球重大事件洗禮，未來更須面對氣候變遷、碳中和等重大議題的挑戰，他念茲在茲的是，中鋼應持續攜手國內鋼鐵產業鏈，共同朝低碳轉型之路穩健前行。

平常日理萬機慣了，如今卸下龍頭鋼廠董事長職務後，翁朝棟仍顯意氣勃發，原來退休後的日子「宜醉、宜遊、宜睡」更顯自在；他更不怕沒事做，「管竹、管山、管水」，徜徉山水、陶醉湖光山色間不亦樂乎，退休反而是人生新境界的開始。

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