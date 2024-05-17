中鋼發行2024年第1期無擔保普通公司債 投資興建中能離岸風力發電場

中鋼（2002）2024年第1期無擔保普通公司債經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共10家，總計投標量新台幣36.7億元。開標結果五年期以票面利率1.84%發行，金額為15.7億元，自發行日起屆滿到期日一次還本。中鋼公司債於2024年5月17日取得主管機關核准在案，主辦承銷商為元富證券股份有限公司，並預定於2024年5月28日發行。

這次公司債全數為綠色債券，所募資金將用於投資興建中能離岸風力發電場，中能風場已完成基樁及水下基礎安裝，亦已完成首座風機安裝，預計今年內即可投入綠電供應行列，為台灣邁向淨零之路盡一份心力，同時也充分落實本公司「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動。

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