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臺酒公司政風處攜手東海大學舉辦「誠『食』為先」宣導

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
臺酒公司特別安排東海大學師生參訪烏日啤酒廠，介紹釀造設備及啤酒製程。記者宋健生/攝影
臺酒公司特別安排東海大學師生參訪烏日啤酒廠，介紹釀造設備及啤酒製程。記者宋健生/攝影

近期重大食安爭議事件發生頻仍，臺酒公司政風處特別與東海大學合作，17日在該校食品科學系舉辦「誠『食』為先」校園廉潔誠信暨專業倫理宣導活動，共有40多名師生熱烈參與，成果豐碩。

鑑於大學時期為人生觀與價值觀形成的關鍵時期，亦屬莘莘學子職業選擇的重要時刻，此次活動由東海大學食品科學系主任梁志弘博士，及臺酒公司政風處長吳仲明共同擔任引言人，並由臺酒公司中區(啤)酒廠、營業處等單位派員共襄盛舉。

課程安排臺酒公司政風處長吳仲明、東海大學教授梁志弘及烏日啤酒廠品管課長陳再明，分別就專業倫理與廉潔誠信、消費者保護及食品安全等議題辦理講座。

透過產、學界相互交流，以「業師」概念協助學生在就學階段，即建立食品專業倫理觀念與廉潔意識，進而在未來從事工作時，能作出正確的價值判斷，並瞭解就業環境與法律責任，提升各界關心當前食安政策相關議題，對食品產業發展與消費者保護作出貢獻。

臺酒公司身為國營企業，肩負「在地價值創造者」使命，在爆發食安相關議題後，臺酒公司立即啟動追溯系統，確保相關成份原料無虞，充分顯示該公司「百年初心、信賴安心」經營理念。

同時為使東海大學師生，更加瞭解臺酒公司對產品品質及消費者健康的關注，特別安排參訪烏日啤酒廠，藉由該廠導覽人員介紹釀造設備及啤酒製程，提升整體活動學習成效，獲得該校熱烈迴響。

臺酒公司政風處攜手東海大學舉辦「誠『食』為先」校園宣導活動。記者宋健生/攝影
臺酒公司政風處攜手東海大學舉辦「誠『食』為先」校園宣導活動。記者宋健生/攝影
臺酒公司協助學生在就學階段，即建立食品專業倫理觀念與廉潔意識。記者宋健生/攝影
臺酒公司協助學生在就學階段，即建立食品專業倫理觀念與廉潔意識。記者宋健生/攝影

東海大學 消費 食安

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