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長榮航總座孫嘉明：第3季正面看待 貨運價格至少不會下跌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今(17)日表示，目前看起來第3季客運及貨運都很正面看待，而貨運價格上漲，主要是供需問題，至少不會跌價。

孫嘉明表示，就像是海運，因為紅海事件及巴拿馬運河，造成供給問題，使得運價上漲。目前貨運海轉空的情形並不明顯，而4月原本應該是航空貨運淡季，但航空貨運4月表現不錯；目前看起來第二季營運還是看很好。

至於第3季的看法，去年同期航班數量就已拉上來，基期雖然高，不過目前看起來旅客數量應該還是會成長；對於第3季客運及貨運都持正面看待。

客運 長榮航空

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