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麗嬰房去年兩岸關88店 拚多角化經營新興市場商機

中央社／ 台北17日電

麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，截至去年底，兩岸直營通路404個，一年減少88個。董事長林柏蒼指出，大環境是最大挑戰，未來會以嬰兒事業為主軸發展多角化，同時尋求新興市場商機，並站穩兩岸市場。

成立半世紀的老字號童裝品牌麗嬰房受少子化、電商衝擊，營運連年虧損，兩岸店數從1000多家規模一路縮減，目前店數僅剩不到4成。麗嬰房先前表示，今年在中國更會加大力道再關百店，同時布局東南亞電商機會。

林柏蒼在新出爐的致股東報告書中指出，過去50年投入嬰兒事業，近1年雖然逐漸脫離疫情，國人在餐飲、休閒娛樂、國內外旅遊活動的消費大增，但少子化趨勢仍然持續，儘管麗嬰房在降低虧損上已有成果，但整體經營成果仍未能符合外界期待。

截至2023年底，麗嬰房兩岸直營實體通路數為404個，其中台灣184個、中國220個，整體通路數較2022年底減少88個；其中台灣減少33個，中國減少55個。

隨著店數減少，麗嬰房全年集團合併營收為新台幣30.73億元，年減8%；其中台灣地區營收占比為62.7%、中國為37.3%，全年稅後淨損5.23億元，每股虧3.83元。

麗嬰房先前表示，今年還會持續加大中國關店力道，預估會關到剩下一半的店點，也就是再關掉約百家，剩下約百家店。

林柏蒼指出，大環境仍是最大的挑戰，不過受到現在晚婚趨勢影響，新手爸媽在經濟能力上相對穩定，對生活品質的要求也更高，整體消費力仍較過去成長，但國內外成人服飾品牌都開始向下延伸歲段，推出孩童及嬰童產品，疫情也改變傳統零售行銷方式和策略。

麗嬰房指出，嘗試將網路和實體零售結合，深耕線上消費者，也將以企業多角化為目標，在以母嬰事業為主軸的基礎上，尋求其他成長機會或是兩岸以外的市場商機，擴張集團事業版圖。

麗嬰房

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