華新焦佑倫喊：未來追求成長「賺錢不容易、大家要努力」

華新麗華（1605）17日召開股東會，華新麗華董事長焦佑倫表示，疫後至今，轉眼過了5年，但集團在這幾年的腳步沒有停下，近年在台灣、歐洲、印尼及中國大陸等，總投資金額已達700億元，集團透過併購、關閉毛利較差的東莞銅材廠等，重新整併了組織，也出現了結構性的改變，集團已經出現質變，未來將保持成長力道，長期努力目標朝營收2000億元的邁進。

華新今日股東會，會中承認2023年財報，通過配發每股現金股利1.1元，並補選一席獨立董事謝文倩。

股東會中，有小股東問到華新未來是否有收購東元（1504）的計畫。焦佑倫強調，華新支持東元現有的團隊，且支持東元的董事人選，東元提的董監事人選都是一流人選，這是好的投資。

焦佑倫指出，近年重大投資案已定，也收購了幾家歐洲公司，包括義大利CAS、英國SMP、德國MST等，投資金額將近5億美元，而這對公司未來的整體發展影響很大。

電線電纜方面，焦佑倫出，華新是電線電纜起家，仍是國內最大企業，過去三年到未來兩年，華新將陸續投資共250億元在電線電纜的發展，其中，發展海底電纜是重要環節之一，因為未來海上發電的需求高，且對品質有一定的要求，目前海纜廠預計將於2027年、2028年投入生產，其餘線纜廠已陸續完工進入量產或是即將量產。

不鏽鋼方面，焦佑倫表示，華新重點放在長條棒，包括大陸、台灣及歐洲是全球大陸以外盤元及直棒鋼的最大供應商，去年又透過收購不鏽鋼暨鎳基超合金材料廠商英國SMP，拓展至航太及石油領域，等於幾乎所有產品認證都有，這對華新打入鎳基合金及不銹鋼戰略布局帶來跳板。

資源事業方面，焦佑倫指出，主要在印尼針對鎳生鐵、高冰鎳布局，前兩年在供需不平衡下，擁有高超額的利潤，但因電池、不鏽鋼的景氣問題，市場有供過於求的狀態，不過近期鎳價明顯回升，未來這一塊會是長期穩定、合理的獲利基礎。

展望未來，焦佑倫認為，整體而言，預計今年下半年會比去年下半年好，電線電纜近年在台電強韌電網計畫、綠能產業蓬勃發展下，需求相當穩定且表現不錯，而不鏽鋼雖然受到大陸市況影響較大，但大陸的經濟總量、產業生態完整，在工業、技術上都需要升級，雖然不知道要幾年時間，但未來仍要持續耕耘，只能說「賺錢不容易，大家要努力」，此外，華新也追求股息穩定，未來每一年都希望可以發股息給股東，獲利也要穩定成長。 華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影 華新麗華董事長焦佑倫。記者朱曼寧／攝影

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