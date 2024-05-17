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不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2023年台北市20-40歲年輕族群購屋熱區TOP5 資料來源／永慶房屋
2023年台北市20-40歲年輕族群購屋熱區TOP5 資料來源／永慶房屋

一般以為年輕人預算有限，又想住新屋，購屋多會選擇蛋白區，但永慶房產集團統計聯徵中心貸款資料，雙北去年各行政區20歲至40歲購屋貸款件數，以新北市板橋區最多、其次為新莊區，都有超過2千件以上的貸款。

若單看台北市，則以中山區812件貸款最多。

根據聯徵中心貸款資料，板橋區去年20-40歲年輕族群申辦房貸信數達2248件，平均一天達6件，名列雙北第一。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，板橋區交通方便，大型商場、影城百貨一應俱全，提供大量的就業機會，也吸引眾多消費者買房。板橋區一直也是新北房市交易熱區，成為雙北年輕族群最受歡迎的區域不令人意外。

新莊區有機場捷運、環狀線與中和新蘆線經過，不論是連接板橋、中和或是通勤台北市都相當方便，除了舊市區、輔大周邊、迴龍生活圈和鴻金寶商圈等外，宏匯廣場也逐漸成為當地人休憩的好去處。再加上2023年新莊區平均單價每坪42.6萬元，相較於板橋、中永和、三重的房價更加親民實惠，年輕族群共貸款2146件，僅小幅落後板橋區。

至於台北市，中山區小宅、低總價優勢，吸引年輕族群目光，2023年20-40歲購屋族群共貸款812件，奪北市之冠。內湖區則以673件排名第二。

陳金萍表示，內湖屬於台北市蛋白區，2023年住宅平均單價每坪為65.8萬元，相較於市中心的住宅價格更加親民，年輕族群能入手的門檻也較低，吸引不少購屋族群購置當地住宅。

此外，以內湖科學園區為核心，匯聚了許多資通訊大廠，包括仁寶（2324）集團、緯創（3231）集團及台灣大哥大（3045）等大型企業，大量就業人口成為支撐內湖區買氣的一大關鍵，讓內湖區房市交易量相當穩健。

永慶房產集團統計2023年雙北各行政區20-40歲的貸款件數，板橋和新莊皆超過2000件，位居冠亞，顯示最受年輕族群青睞。房市示意圖／永慶房屋提供
永慶房產集團統計2023年雙北各行政區20-40歲的貸款件數，板橋和新莊皆超過2000件，位居冠亞，顯示最受年輕族群青睞。房市示意圖／永慶房屋提供
2023年新北市20-40歲年輕族群購屋熱區TOP5 資料來源／永慶房屋
2023年新北市20-40歲年輕族群購屋熱區TOP5 資料來源／永慶房屋

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