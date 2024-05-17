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東元將改選董事 非公司派駁兩大投票建議機構報告

中央社／ 台北17日電

機電大廠東元將於24日舉行股東會改選董事和獨立董事，國際投票建議機構ISS和Glass Lewis報告支持公司派。東元非公司派「未來東元」今天指出，ISS建議錯誤，並對GlassLewis修訂投票建議報告感到震驚。

東元將於24日舉行股東會，改選7席董事和4席獨立董事，東元16日上午指出，ISS（InstitutionalShareholder Services）和Glass Lewis在審慎評估後，今年均建議東元股東全數支持東元公司提名11位候選人。

東元非公司派「未來東元」今天透過網站FutureTECO表示，從公司結構問題、比較商業競爭對手、東元缺乏透明度等層面來看，ISS建議錯誤。

「未來東元」認為，東元在智慧能源事業群隱藏建設台北新機場的高風險項目；此外，東元發展由中國公司主導的輕型商用電動車和電動巴士，這市場已飽和，卻忽略四輪電動車和無人機市場契機。「未來東元」認為，東元未兌現2021年承諾的財務業績和戰略，管理階層過於分心進入非核心、不相關的業務領域。

對於Glass Lewis更正建議報告改為支持公司派候選人，「未來東元」認為Glass Lewis修改投票建議報告，缺乏嚴謹性、平衡性和分析能力。

「未來東元」日前在社群平台公布Glass Lewis原先報告建議東元股東投票支持陣營提名8名候選人其中6名；不過東元公司指出，Glass Lewis誤以為今年董事選舉是同額選舉19個席次。經過東元公司反映錯誤後，Glass Lewis更正建議報告。

投票 東元 股東會

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