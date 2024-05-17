企業雙軌品牌創新策略 商研院：AI提升效率加速實現ESG
AI與ESG正夯，商研院(CDRI)副院長張皇珍表示，在當前的商業環境中，AI技術已經成為企業營運效率提升與創新發展的關鍵能量，同時，企業也越來越重視ESG如何導入內部流程，包括淨零減碳策略和社會影響評估等，作為未來企業永續發展的核心價值。
商研院承接經濟部產業發展署「台灣品牌耀飛計畫」，16日以「AI與ESG雙軌驅動的品牌創新策略」為主題，舉辦今年首場線上講座，特別邀請到中華電信業務管理處副總經理林文智，與講座主持人商研院(CDRI) 副院長張皇珍共同探討品牌如何運用AI技術提升業務效率、實現創新發展，以加速實現ESG目標。
中華電信林文智副總經理則表示，隨著ESG成為全球趨勢，企業數位化程度每提高1%，生產力即增加0.7%。數位轉型與創新是永續發展的關鍵，未來將致力於協助全民升級享受智慧生活，促進各行業升級創造數位經濟，同時支持政府治理，建設智慧島嶼。
AI與ESG並不該獨立存在，而是必需相互鏈結，這將有助於企業能夠更好地實現環境、社會和治理的目標，還能夠為品牌建立起更強大的社會信譽和競爭優勢，實現可持續發展的長遠目標。此外，藉由AI和ESG雙軌同行的策略，企業能夠促進業務增長和效率提升，並為全球化的永續發展作出積極貢獻。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言