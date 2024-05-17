快訊

LINE免費貼圖5款來了！流行語「問就是買」必下載 精品款爽用到年底

NONO性侵、猥褻多女噁問「大不大？」 檢起訴痛批：品行低劣

NBA／第四節一度領先50分 灰狼痛宰金塊搶七決生死

企業雙軌品牌創新策略 商研院：AI提升效率加速實現ESG

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
商研院(CDRI)承接經濟部產業發展署「台灣品牌耀飛計畫」，於16日舉辦今年首場線上講座。 圖／商研院提供
商研院(CDRI)承接經濟部產業發展署「台灣品牌耀飛計畫」，於16日舉辦今年首場線上講座。 圖／商研院提供

AIESG正夯，商研院(CDRI)副院長張皇珍表示，在當前的商業環境中，AI技術已經成為企業營運效率提升與創新發展的關鍵能量，同時，企業也越來越重視ESG如何導入內部流程，包括淨零減碳策略和社會影響評估等，作為未來企業永續發展的核心價值。

商研院承接經濟部產業發展署「台灣品牌耀飛計畫」，16日以「AI與ESG雙軌驅動的品牌創新策略」為主題，舉辦今年首場線上講座，特別邀請到中華電信業務管理處副總經理林文智，與講座主持人商研院(CDRI) 副院長張皇珍共同探討品牌如何運用AI技術提升業務效率、實現創新發展，以加速實現ESG目標。

中華電信林文智副總經理則表示，隨著ESG成為全球趨勢，企業數位化程度每提高1%，生產力即增加0.7%。數位轉型與創新是永續發展的關鍵，未來將致力於協助全民升級享受智慧生活，促進各行業升級創造數位經濟，同時支持政府治理，建設智慧島嶼。

AI與ESG並不該獨立存在，而是必需相互鏈結，這將有助於企業能夠更好地實現環境、社會和治理的目標，還能夠為品牌建立起更強大的社會信譽和競爭優勢，實現可持續發展的長遠目標。此外，藉由AI和ESG雙軌同行的策略，企業能夠促進業務增長和效率提升，並為全球化的永續發展作出積極貢獻。

2024首場「台灣品牌耀飛講座」特別邀請到中華電信業務管理處副總經理林文智，與講座主持人商研院(CDRI) 副院長張皇珍共同探討AI與ESG雙軌驅動的品牌創新策略。 圖／商研院提供
2024首場「台灣品牌耀飛講座」特別邀請到中華電信業務管理處副總經理林文智，與講座主持人商研院(CDRI) 副院長張皇珍共同探討AI與ESG雙軌驅動的品牌創新策略。 圖／商研院提供

AI ESG 中華電信

延伸閱讀

他賣元大金（2885）賺近45萬！曝下次「買進時機」

電動車基金 長線看旺

高鐵員工「集拾行垃」淨灘 清出上千公斤海廢

櫃買挺企業 四招拚永續

相關新聞

不是蛋白！雙北年輕人買房最愛這蛋黄區、1天6間

一般以為年輕人預算有限，又想住新屋，購屋多會選擇蛋白區，但永慶房產集團統計聯徵中心貸款資料，雙北去年各行政區20歲至40...

上班族購屋調查 合理總價956萬、兩房小宅最受青睞

根據1111人力銀行今（17）日發布的調查指出，上班族認為可負擔的房貸年限為23.3年、合理購屋總價平均956萬，理想的...

上班族買房壓力大 調查：有房上班族每月房貸佔月薪72%

根據1111人力銀行今（17）日發布的最新調查顯示，有33.4%上班族名下擁有房子，每月需要繳交的房貸金額平均是32,1...

東元將改選董事 非公司派駁兩大投票建議機構報告

機電大廠東元將於24日舉行股東會改選董事和獨立董事，國際投票建議機構ISS和Glass Lewis報告支持公司派。東元非...

企業雙軌品牌創新策略 商研院：AI提升效率加速實現ESG

AI與ESG正夯，商研院(CDRI)副院長張皇珍表示，在當前的商業環境中，AI技術已經成為企業營運效率提升與創新發展的關...

職感心教練／理性思考 化解建設性衝突

「你領的到底是誰付你的薪水啊，是客戶還是公司？怎麼一直幫客戶說話？」同一個團隊但不同國籍的專案經理B在一場會議裡對C說了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。