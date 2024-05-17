量子思惟／兼容、包容、相容 展現領導智慧

經濟日報／ 李慶芳、鐘志明

從量子的世界觀與量子糾纏的效應得知，萬物之間彼此以能量的頻率連結，彼此交互作用而產生糾纏，進而形成能量的平衡現象。

組織之中，舉凡成員間的共事與相處，彼此之間的關係穩定與否，經常取決於意見的平衡。尤其是領導者，如何在各種意見之中取得平衡，考驗著當事人的智慧。

例如，銀行總經理，如何在業務部門及審查部門的意見之間取得平衡，就如同汽車駕駛人，業務部門負責踩油門，衝刺業務創造盈餘，而審查部門負責踩煞車，控制風險避免冒進，彼此能夠各司其職、溝通協調與合作無間，汽車方能行駛的又快又穩，順利抵達目的地。

然而，組織成員總有意見紛歧與衝突之時，探究緣由多半源自於各持己見。因此，當領導者過於剛愎自用，往往就容易弱化組織應有的功能，並造成組織成員之間的敵視與衝突，長期下來不利組織文化的健全發展。例如承上例，駕車者同時踩住煞車與油門，可想而知結局如何。

所以，在量子觀點下的領導思維，應兼具下列三種容貌，方能維持組織的運作順暢。

首先，必須能夠「兼容」：領導者應接受與容納不同的意見與事物。在面對抱持反對立場的言論與質疑，應容許與尊重其表達的權力，透過持續的溝通與理解，逐步化解歧見而後形成共識。

其次，應提升為「包容」：領導者應寬恕與接受組織成員的失敗。

在面對組織成員的挫敗之時，應儘量以鼓勵取代責備，將檢討與改進列為主軸，避免人身攻擊與責備，並將此次的失敗轉化為下一次成功的動能。

最後，自然能夠「相容」：領導者應撮合意見相左的雙方，接納彼此的意見且共存共融。

在面對雙方爭執不下時，應發揮領導者的影響力，讓雙方先冷靜下來，剖析合則聚不合則散的利弊得失，進而拉進彼此距離，以成就大局。

在量子力學中，我們了解到生活的世界，是一個多元且複雜的空間，在此一空間當中，每個人都是全體中的獨立個體，彼此交纏且會影響其他個體。

因此，過去我們經常認為領導者必須要被賦予權力與職位，方能有效施展領導統御，然而，這種由外而內的影響力並不可靠。

新世代的領導者，應正視量子領導力的核心，其實是源自於領導者的內在，透過意念、言論及行為的傳遞，改變員工心理與行為的正向影響力。

（作者是實踐大學國貿系教授、銀行經理）

實踐大學 領導者

延伸閱讀

聚焦6大產業 四川打造西部創新重鎮

量子覺知手札／工作與生活平衡

影／不乖！2歲兒誤催機車油門 台中少婦猛撞全家超商店門

男疑停車不慎誤踩油門 轎車衝進汐止超商撞破玻璃大門

相關新聞

職感心教練／理性思考 化解建設性衝突

「你領的到底是誰付你的薪水啊，是客戶還是公司？怎麼一直幫客戶說話？」同一個團隊但不同國籍的專案經理B在一場會議裡對C說了...

行銷策略／做感覺…黏住消費者

現今的市場充斥著琳琅滿目的選擇，消費者在各個領域都能輕易找到替代產品或服務。在這樣的環境下，企業該如何經營會員關係，讓消...

量子思惟／兼容、包容、相容 展現領導智慧

從量子的世界觀與量子糾纏的效應得知，萬物之間彼此以能量的頻率連結，彼此交互作用而產生糾纏，進而形成能量的平衡現象。

桃園捷運棕線效應！ 「下龜山」房價後勢看俏 專家：預估漲幅2到3成

桃園捷運棕線沿線有7個站點，目前站點位置未拍板，但有大方向，桃園巨蛋體育館、壽山巖觀音寺附近都預計設站，地方認為棕線銜接...

遠東醫電與伊雲谷策略聯盟 建置遠距醫療服務平台、落地印尼

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與上市數位轉型服務商伊雲谷數位科技集團印尼分公司於16日宣布，雙方將於印尼合作建置遠...

向新政府提六大建言 房仲公會王瑞祺：政策「滾動調整因應時勢」

賴總統新政府即將於5月20日上任，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會16日針對房地產市場提出六大建言，包括「調整豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。