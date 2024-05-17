量子思惟／兼容、包容、相容 展現領導智慧

從量子的世界觀與量子糾纏的效應得知，萬物之間彼此以能量的頻率連結，彼此交互作用而產生糾纏，進而形成能量的平衡現象。

組織之中，舉凡成員間的共事與相處，彼此之間的關係穩定與否，經常取決於意見的平衡。尤其是領導者，如何在各種意見之中取得平衡，考驗著當事人的智慧。

例如，銀行總經理，如何在業務部門及審查部門的意見之間取得平衡，就如同汽車駕駛人，業務部門負責踩油門，衝刺業務創造盈餘，而審查部門負責踩煞車，控制風險避免冒進，彼此能夠各司其職、溝通協調與合作無間，汽車方能行駛的又快又穩，順利抵達目的地。

然而，組織成員總有意見紛歧與衝突之時，探究緣由多半源自於各持己見。因此，當領導者過於剛愎自用，往往就容易弱化組織應有的功能，並造成組織成員之間的敵視與衝突，長期下來不利組織文化的健全發展。例如承上例，駕車者同時踩住煞車與油門，可想而知結局如何。

所以，在量子觀點下的領導思維，應兼具下列三種容貌，方能維持組織的運作順暢。

首先，必須能夠「兼容」：領導者應接受與容納不同的意見與事物。在面對抱持反對立場的言論與質疑，應容許與尊重其表達的權力，透過持續的溝通與理解，逐步化解歧見而後形成共識。

其次，應提升為「包容」：領導者應寬恕與接受組織成員的失敗。

在面對組織成員的挫敗之時，應儘量以鼓勵取代責備，將檢討與改進列為主軸，避免人身攻擊與責備，並將此次的失敗轉化為下一次成功的動能。

最後，自然能夠「相容」：領導者應撮合意見相左的雙方，接納彼此的意見且共存共融。

在面對雙方爭執不下時，應發揮領導者的影響力，讓雙方先冷靜下來，剖析合則聚不合則散的利弊得失，進而拉進彼此距離，以成就大局。

在量子力學中，我們了解到生活的世界，是一個多元且複雜的空間，在此一空間當中，每個人都是全體中的獨立個體，彼此交纏且會影響其他個體。

因此，過去我們經常認為領導者必須要被賦予權力與職位，方能有效施展領導統御，然而，這種由外而內的影響力並不可靠。

新世代的領導者，應正視量子領導力的核心，其實是源自於領導者的內在，透過意念、言論及行為的傳遞，改變員工心理與行為的正向影響力。

（作者是實踐大學國貿系教授、銀行經理）

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