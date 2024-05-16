有行旅帶隊 直擊矽谷新科技

疫情後重啟的《矽谷科技營》受到熱烈回響，聯合報有行旅與舊金山世界日報再度攜手打造暑假最強《2024美國矽谷科技夏令營》，帶領學員前進矽谷科技最前線。重點參訪有台灣人創辦的美超微電腦（Supermicro）和主營電源與變壓系統的台達電子工業（Delta Electronics），讓學員有機會一探世界頂尖科技公司發展現況。

精采行程包括拜訪兩家矽谷新創公司「Taelor」和「Yo-Kai Express」，並與創辦人座談，了解創業的心路歷程和如何結合AI科技從生活中發掘商機。另外，也將與矽谷第一名高中機器人社團MVRT實作交流，並和神經科學儀器公司Mindsall合作，進行兩天的腦波工作坊。

最受學員歡迎的活動則有造訪Apple Park訪客中心，體驗AR擴增實境；另外是前進Meta Store，讓學員體驗元宇宙 ；還有加州兩大名校巡禮，參訪加州自然科學、英特爾、電腦歷史與USS大黃蜂博物館，以及現場觀看一場MLB和科技高爾夫球場Top Golf的美式休閒體驗。

《2024美國矽谷科技夏令營》自7月15日至7月30日。報名請洽 （02）8643-3926、8643-3905，或瀏覽有行旅官網：https://pse.is/5xsbet，5月19日將於聯合報汐止總部舉辦《美國矽谷科技夏令營》、《美國金州勇士籃球營》說明會，5月26日是新竹說明會，另有台中、高雄場次，歡迎洽詢。

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