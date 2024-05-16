外貿協會強攻新南向 寫下佳績
外貿協會董事長黃志芳指出，新南向國家平均經濟成長率高於世界平均，而且人口眾多，如印尼有2.7億人、印度14億人，平均年齡年輕，對於未來消費的樂觀程度高，中產階級成長速度也很快，是台灣企業海外布局的重點區域。
黃志芳表示，疫情解封後，貿協為搶攻南向商機，2023年在東南亞地區推出多場台灣形象展，創造出亮麗成績單，去年7月於泰國曼谷舉行有2萬人次參觀，促成1.1億美元商機；同年8月馬來西亞吉隆坡展吸引1.5萬人次參觀，創造8,241萬美元商機；10月在印度孟買有1.5萬人次參觀，促成7,500萬美元商機。
黃志芳說，東協及南亞國家之法規、稅制相對複雜、種族及語言多元、商業習性差異大，業者常反映因語言隔閡導致與當地國相關單位溝通不順、法令規章理解不易，衍生許多問題，可以透過貿協的協助解決問題。
台灣形象展就是一個最好的平台，貿協協助國內企業開拓新南向市場，以台灣整體形象搭配優勢產業，前往新南向國家辦理旗艦型展會，透過展覽、研討會、分享會、媒合會等動靜態及線上線下活動管道，促進台灣與新南向國家於產業、教育、人才、文化、觀光等領域雙向的交流及對話。
貿協去年「台灣形象展」在泰國、馬來西亞及印度舉辦三場。
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