貿協率130家企業印尼台灣形象展 商機衝25億

「2024年印尼台灣形象展」16日在印尼雅加達會議中心登場，外貿協會董事長黃志芳表示，今年展出有三大亮點，包括智慧醫療、淨零碳排、智慧製造，這些都是當地需要，國內科技大廠光寶（2301）、仁寶參展，預估商機上看8,000萬美元（約新台幣25.7億元）。

黃志芳指出，印尼經濟快速發展、台灣是印尼最好的夥伴。清真市場並非只有食品，幾乎每一個生活產品都會使用清真認證，包括美妝面膜等，涵蓋範圍廣泛，這次台灣形象展也規劃清真館；另外，智慧工廠的物聯網解決方案充滿商機，包括光寶、 仁寶都展出最新的技術。

2024年印尼台灣形象展亮點

「2024年印尼台灣形象展」受到印尼官方及民間單位大力支持，經濟部國際貿易署與貿協此次率領130家優質台灣企業前往參展，使用170個攤位。此次有多位印尼官員與國會議員出席開幕典禮，以行動力挺台灣、印尼的產業交流及合作更上一層樓。

因應全球產業趨勢快速變動，以及節能減碳浪潮興起，印尼政府致力打造印尼成為智慧永續國度，積極推動產業發展升級。黃志芳表示，台灣就是印尼快速發展轉型階段中最好的夥伴，雅加達許多電動機車的換電站，就是台印雙方合作的最佳範例，台灣業者扮演關鍵角色，協助印尼完成產業轉型的目標。

昨天開展首日就傳出合作喜訊，國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與上市數位轉型服務商伊雲谷數位科技印尼辦公室同時宣布，雙方將於印尼合作建置遠距醫療服務平台，以促進國際醫療合作。這是遠東醫電在東南亞地區讓遠距醫療服務及數位醫療平台落地的新版圖；此外，遠東醫電也與花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院和印尼慈濟醫院簽署合作備忘錄（MOU）。

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