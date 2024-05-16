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SOGO大巨蛋商場點亮「夜經濟」 購物中心周邊廣場打造潮美食公園

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
遠東Garden City購物中心大巨蛋周邊圓形廣場「潮美食公園GOURMET PARK」將於本月底登場。 聯合報資料照片
遠東Garden City購物中心大巨蛋周邊圓形廣場「潮美食公園GOURMET PARK」將於本月底登場。 聯合報資料照片

遠東大巨蛋商場來了，餐飲先發主打「夜經濟」。遠東Garden City購物中心大巨蛋周邊圓形廣場「潮美食公園GOURMET PARK」將於本月底登場，14家主題餐廳首度曝光，有五大亮點。

遠東SOGO百貨表示，五亮點包括「一家全球概念店、五家全台首店、三家百貨首店、一家台北首店，另有四家友善萌寵餐廳」，搶攻深夜吃喝玩樂市場。

遠東大巨蛋首波亮點
遠東大巨蛋首波亮點

遠東SOGO大巨蛋串聯台北東區及信義區的「夜經濟」，規劃營業到淩晨甚至24小時的餐廳，要為東區「夜食尚」揭開新的序幕。

遠東SOGO團隊經營的大巨蛋商場即將開幕，昨（16）日宣布以「城市綠核心」、「首都中心花園」購物中心為概念，將大巨蛋商場命名為「遠東Garden City」，商場面積達3.6萬坪，也是台北市中心最大的購物商場。

遠東SOGO指出，遠東Garden City有四大零售餐飲區域，並結合文創與各項國際運動賽事、表演活動，將成為超大型國際休閒、遊憩、觀光景點。

遠東SOGO表示，「潮美食公園GOURMET PARK」將於5月30日登場，其中備受矚目的D區14家主題餐飲大店也將首次曝光，包含五家全台首店、一家全球概念店、三家百貨首店、一家台北首店，餐飲種類繁多，串聯多家歐亞菜系特色餐廳，包含日式燒肉、日式拉麵居酒屋、美式運動餐廳、港式料理餐酒、韓式酒館、台式鍋物料理等。

遠東SOGO表示，大巨蛋商場將開始啟用第一部分D區，打造涵蓋綠蔭休憩廊道的「潮美食公園GOURMET PARK」，引進14家主題餐廳，主要規劃南北面兩大主題餐廳區，包含以美食不夜城為主軸的南面七家餐廳，以及適合親子萌寵的北面七家餐廳，其中還有四家寵物友善餐廳。

SOGO 大巨蛋 餐飲

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