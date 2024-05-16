富邦媒四類徵才500人
momo富邦媒（8454）昨（16）日啟動「2024年度徵才計畫」，釋出逾300項職缺，預計招募500名員工，集中在電子商務、數位廣告行銷、倉儲物流、資訊科技四大領域。此外也響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫。
電商與數位行銷等業者近年導入多項行銷科技，如零售網路連播網（RMN）、消費者數據平台（CDP）及各種精準行銷服務，更有生成式AI技術興起，對資訊人才需求不少。台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）近期成立數位人才聯盟，希望銜接人才需求方（會員企業）跟求職方（專業社群、大專院校、相關培育計畫等），做媒合跟轉介，幫數位產業找到好的人才。
富邦媒指出，今年打造「mo店+」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性，延攬電子商務領域的商品開發、品類經營、店家管理人才及電子商務行銷能手。今年加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域人才是獵才重點。行銷科技當道，要招聘資訊科技人才，包含數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台及系統開發軟體工程師等人才。
今年momo網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」布點計畫，升級末端配送服務能量，擴大倉儲物流，延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程等領域能手。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 住高雄哪1區最幸福？他力推「高雄正中心」：食衣住行育樂都便利
▪ 年薪百萬…買「中壢二手房」超後悔 他列支出嘆：喘不過氣
▪ 僅差3千元！他不解一堆人不買冷暖空調 這類人曝原因：沒機會開
▪ 真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言