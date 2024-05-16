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富邦媒四類徵才500人

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

momo富邦媒（8454）昨（16）日啟動「2024年度徵才計畫」，釋出逾300項職缺，預計招募500名員工，集中在電子商務、數位廣告行銷、倉儲物流、資訊科技四大領域。此外也響應政府青年就業計畫、推行產學合作實習計畫。

電商與數位行銷等業者近年導入多項行銷科技，如零售網路連播網（RMN）、消費者數據平台（CDP）及各種精準行銷服務，更有生成式AI技術興起，對資訊人才需求不少。台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）近期成立數位人才聯盟，希望銜接人才需求方（會員企業）跟求職方（專業社群、大專院校、相關培育計畫等），做媒合跟轉介，幫數位產業找到好的人才。

富邦媒指出，今年打造「mo店+」全新營運模式，加速擴充站上商品多元性，延攬電子商務領域的商品開發、品類經營、店家管理人才及電子商務行銷能手。今年加速推動「momo Ads」業務發展，廣告領域人才是獵才重點。行銷科技當道，要招聘資訊科技人才，包含數據分析師、數據工程師、資安工程師、平台及系統開發軟體工程師等人才。

今年momo網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」布點計畫，升級末端配送服務能量，擴大倉儲物流，延攬物流系統規劃分析、運輸管理營運分析、物流管理工業工程等領域能手。

富邦媒 工程師 電子商務

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