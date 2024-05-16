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麗豐完成4.68億元現金增資 將持續搶攻產品市占率

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）16日宣布，以每股156元辦理3,000張現金增資，已於16日完成4.68億元的增資。此次增資款將全數用於償還以美元計價的銀行借款，除直接節省利息支出外，亦可不再受累於未來美元匯率變動的影響。

麗豐-KY表示，集團長遠的成長動能來自品牌經營及通路發展，目前無論在銷售潛力、業務拓展、新品開發等各面向皆不斷的蛻變進化，相信麗豐旗下各事業體在累積能量、韜光養晦後，一旦景氣反轉後必將再創成長佳績。

麗豐-KY表示，這次現增，若未能在期限內參與繳款認購的原股東，麗豐-KY訂定之催繳時間為5月14日至6月14日，股東仍可持原繳款書辦理繳款認購。

麗豐集團身為美業龍頭企業，2024年第1季合併營收為9.98億元，年增5.5％，營業毛利率83.7％，顯示品牌價值仍深受消費者信任及青睞，但為加強業務行銷推廣及通路擴編，營業費用較去年同期略增，故導致營業利益較去年同期減少，不過仍維持在二成以上，惟業外受累於財稅補貼收入則遞延認列、美元升值等因素，而影響第1季獲利表現。

根據中國大陸國家統計局近日公布今年1到3月的國民生產毛額GDP成長率達到5.3％，高於外界預期，且參考中國大陸文化和旅遊部公布的資料顯示，今年清明節三天假期中國大陸國內遊客出遊花費金額達539.5億元人民幣，較疫情前的2019年同期成長12.7％，隨著政府陸續推出多項刺激消費的政策，配合寬鬆的貨幣政策，麗豐期待中國大陸民間消費動能將有機會重見曙光。

展望未來，麗豐-KY對於今年下半年營運深具信心，觀察中國大陸當地的消費者在消費行為上將更加聰明消費、注重產品的性價比，且美容保養產業的剛性需求明確，集團目前積極推出全新系列CHLITINA HOME SPA之產品，主打與法國策略伙伴合作開發的全新系列居家使用護膚美容產品，並經由線上、線下的全通路布局，期望以最優質的產品來攻占零售市場，進而挹注下半年的整體營運表現，為未來集團整體營運注入新成長活水。

增資 消費 麗豐

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