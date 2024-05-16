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臺星交易所攜手推廣新加坡REITs 百餘位資產管理業者熱烈參與

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所攜手新加坡交易所及永豐金證券共同舉辦新加坡REITs投資論壇－「投資『新』亮點投資論壇」，百餘位資產管理業者熱烈參與，場面盛大空前，為臺星資本市場合作邁進一大步。

本次新交所與新加坡CapitaLand 及Mapletree集團中，六家最大REITs發行人高階主管均親自來臺，除介紹新加坡投資REITs市場概況，並與各資產管理業者進行一對一座談。

證交所副總經理趙龍致詞時表示，新加坡是亞洲除日本外最大的REITs市場，更是全球REITs的重要中心，希望藉由這次論壇讓大家更認識新加坡REITs市場發展近況、優勢及未來展望，增進兩國REITs資產管理業者及投資機構交流，為雙方REITs市場增加新的動能。

新交所大中華區業務發展部首席代表李智偉表示，感謝證交所以及永豐金證券為促成臺灣投資人與新加坡指標性房地產信託公司的會面所做的努力，此次寶貴的交流機會將有助於加深臺灣投資人對新加坡資本市場的了解。

午餐演講分別由永豐投顧林秀貞副總主講「全球經濟展望」，及由CapitaLand China Trust及CapitaLand India Trust兩家發行人之CEO及CFO以「揭密印度與中國炙手可熱房地產市場」為題舉行研討會，介紹其在中國大陸跟印度多元的投資組合、未來投資成長潛力，及推廣永續經營的綠色發展理念，獲得聽眾熱烈互動與回饋。

接下來由六家發行人與各投資機構一對一會談，深入分享彼此的經驗和見解，並暢談跨國合作機會，來賓熱烈與發行人互動，為此次活動帶來了更豐富的內容及深度。

證交所表示，繼臺星今年4月在新加坡舉辦AI與科技論壇後，雙方透過本次REITs引資活動，持續強化交流與深耕彼此市場；未來期待與新交所、REITs發行人、資產管理業者以及證券商攜手合作推動雙邊REITs市場的健全發展，並共同為推進兩地金融市場的發展與合作努力。

新加坡 證交所 資本市場

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