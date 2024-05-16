桃園捷運棕線效應！ 「下龜山」房價後勢看俏 專家：預估漲幅2到3成

桃園捷運棕線沿線有7個站點，目前站點位置未拍板，但有大方向，桃園巨蛋體育館、壽山巖觀音寺附近都預計設站，地方認為棕線銜接北捷橘線到台北火車站約1小時，時間只比從機場捷運A7、A8站坐到北車多一些，房價比起機捷沿線也相對便宜，預估政策會帶動俗稱「下龜山」萬壽路一帶房市熱絡，房價後勢也看俏。

住商不動產桃園展演捷運店經理何旻諭表示，林口長庚醫院周邊、俗稱「上龜山」生活圈因為有機捷A7站，隨著機捷通車，房價有一波成長，新古屋目前開價每坪逾50萬元，成交價每坪則落在42萬元到44萬元左右，而萬壽路沿線、俗稱「下龜山」生活圈的新古屋目前房價落在28萬元到32萬元，隨著捷運棕線綜合規劃核定，預估也會有2到3成的漲幅，將來捷運動工，可能一坪也會上看40萬元。

永慶房屋北區經營會林口聯賣區長陳明勇則說，現代人追求生活便利，「逐捷運而居」已成常態，而且不僅一般民眾居住需求，企業、公司行號也會設點和開業也有同樣考量，在人口增加、產業進駐種種因素加乘之下，捷運站點周邊發展自然會越來越繁榮。

陳明勇以機場捷運為例，指新北林口自通車之後受雙北人口外溢效應迅速發展，現在社區大樓林立，食衣住行各項生活機能充足，以成為新興的生活圈。此外，靠近機捷A9站的林口三井outlet二期開發正如火如荼進行，A7站也有郵政物流園區也即將完成，可預期未來比現在更蓬勃發展。

陳明勇指出，桃園捷運棕線行經龜山區萬壽路、俗稱「下龜山」的生活圈，此處過去因交通只能靠公車客運或自己開車、騎車代步，發展有限，也鮮少人會因通勤考量選擇此區，但棕線通過綜合規劃後，民眾對未來會有所期待，加上此區房價比機捷A7、A8站周邊「上龜山」生活圈親民許多，詢問度有增加，釋出的物件則有減少，原因可能是屋主認為此區還有成長潛力，所以不急著釋出。

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