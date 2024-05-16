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遠東醫電與伊雲谷策略聯盟 建置遠距醫療服務平台、落地印尼

經濟日報／ 記者黃淑惠／印尼雅加達即時報導
遠東醫電與伊雲谷策略聯盟建置雲端遠距醫療服務及數位醫療平台落地印尼。記者黃淑惠／攝影
遠東醫電與伊雲谷策略聯盟建置雲端遠距醫療服務及數位醫療平台落地印尼。記者黃淑惠／攝影

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電科技與上市數位轉型服務商伊雲谷數位科技集團印尼分公司於16日宣布，雙方將於印尼合作建置遠距醫療服務平台，以促進國際醫療合作。這是遠東醫電繼馬來西亞和越南後，在東南亞地區成功讓遠距醫療服務及數位醫療平台落地的新版圖。

2024印尼臺灣形象展於5月16日到18日於印尼雅加達舉行，遠東醫電前往參展並雙方於開展當天進行合作意向書（MOU）簽署儀式，共同推廣國際遠距醫療服務平台及數位醫療平台落地印尼，現場由外貿協會董事長黃志芳等見證簽約。

遠東醫電與伊雲谷數位科技集團攜手，致力於打造智慧、便民的開創性遠距醫療服務平台，雙方將結合亞馬遜網路服務公司的雲端運算服務平台（AWS），依據印尼方面醫藥需求量身定製解決方案，將AI、自動化管理、數據、金融科技等服務，與伊雲谷頂尖成熟雲端託管與技術融合，共同拓展至印尼全國的跨島醫療，服務當地；同時，伊雲谷數位科技（6689）集團2018年起即進軍東南亞市場，含菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南等地，未來也將與合作夥伴共同攜手，將先進雲端專業量能結合專業醫療、AI會診平台擴及至其他東南亞國家，助益東協醫療體系逐步轉型前進，並助力健康管理水準提升。

此外，遠東醫電16日亦與花蓮慈濟醫院、高雄長庚紀念醫院和印尼慈濟醫院簽署MOU。遠東醫電致力於整合現有醫療資源，架起病患與醫療機構的橋樑，透過其開發的「旅遊E指通」，當民眾在海外出現醫療需求時，以旅遊電信卡的形式，能即時經由AI遠距醫療及會診平台，運用行動裝置與國內醫療院所取得視訊聯繫，進而得到適當的醫療處置。

根據勞動部統計資訊顯示，印尼為我外籍移工最大來源國，居東南亞各國之首，估計在台印尼移工約28萬人；另依印尼台商團體初估，印尼約有2,000家台商企業，台籍幹部及家屬約2萬人，加上赴印尼旅遊的台灣人，顯示高階醫療及健康旅遊的需求龐大。運用「旅遊E指通」，讓台商、華僑、印尼人在印尼等東南亞地區身體不適時，能與台灣醫院進行手機視訊的醫療諮詢及會診服務。

遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男表示，該公司運用其軟硬整合能力，協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台。其中，東南亞地區是一個不容忽視的市場，遠東醫電的智慧醫療和旅遊醫療創新服務陸續在馬來西亞、越南和印尼相繼落地，該公司計劃未來將持續拓展至新加坡、泰國等東協國家。

遠東醫電科技公司與伊雲谷公司、花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院、印尼慈濟醫院簽署MOU由貿協董事長黃志芳16日見證。記者黃淑惠／攝影
遠東醫電科技公司與伊雲谷公司、花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院、印尼慈濟醫院簽署MOU由貿協董事長黃志芳16日見證。記者黃淑惠／攝影
「2024年印尼臺灣形象展」傳喜訊，遠東醫電科技公司與伊雲谷公司、花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院、印尼慈濟醫院簽署MOU。記者黃淑惠／攝影
「2024年印尼臺灣形象展」傳喜訊，遠東醫電科技公司與伊雲谷公司、花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院、印尼慈濟醫院簽署MOU。記者黃淑惠／攝影

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