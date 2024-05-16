向新政府提六大建言 房仲公會王瑞祺：政策「滾動調整因應時勢」

賴總統新政府即將於5月20日上任，中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會16日針對房地產市場提出六大建言，包括「調整豪宅限貸令」、「放寬選擇性信用管制」、「健全租賃市場」、「續推優惠房貸鼓勵年輕人購屋」以及「鬆綁閉鎖性打房政策，增加房屋供給」、「都市及非都市更新條例，同時放寬容積獎勵」等六大建言，並期待新政府透過與市場對話，滾動式調整政策，而非齊頭式管控，讓政策工具能發揮最大效益，滿足民間期待，亦有助於台灣房市長遠的正向發展。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，政府對於居住正義的用心有目共睹，只是目前大環境與過去大不相同，政策上若不採取「滾動調整來因應時勢」，不僅收效不佳，更會產生負面效果。

王瑞祺舉例，如《平均地權條例》中禁止預售屋轉讓、房地合一短期交易高稅率等，透過降低屋主出售意願的閉鎖型政策，反映在第一線市場卻是呈現市場供給減少，價格不減反增的狀況，此與政府政策目的相左現象，公會認為應有再檢討空間。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄指出，「調整豪宅限貸令」、「放寬選擇性信用管制」由於近年房價上揚，過往央行對台北市總價超過7,000萬元、新北6,000萬元、其他地區4,000萬元的豪宅限貸令規範已不合時宜，不僅影響換屋族權益，也讓業者為因應限貸政策，在有限的土地上興建不理想的住宅，建議「選擇性信用管制」應按照政府相關指數、來同步調整央行豪宅價格標準，此外亦可針對單一自用住宅放寬貸款，以避免換屋族遭受池魚之殃。

王瑞祺指出，過去政策上對市場有正面幫助的「健全租賃市場」、「優惠房貸」等也應持續推動，透過稅制減免及打擊逃漏稅等政策來打破租屋黑市問題，同時導入專業管理，健全租賃市場；另應對於名下無資產的自用買方持續提供各項優惠房貸。

王瑞祺表示，近來地震頻傳，無論位於都市土地或非都市土地均可能同受其災害，而位於住宅區及商業區都市土地固然適合以都市更新方式辦理重建，然位於非都市土地則完全不適用，顯失公平。

王瑞祺建議，政府應修法將非都市土地、比照都市更新條例方向整合成都市及非都市更新條例，同時放寬容積獎勵，將是新政府可努力的方向。

王瑞祺強調，居住正義是歷屆政府在施政時的重中之重，房仲業者人數與家數遍布全台，不僅在產業中扮演中堅角色，更在就業市場中扮演重要角色，綜觀未來，期許能與政府攜手並進，為居住正義盡一份心力。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會今（16）日針對房地產市場向新政府提出六大建言，包括「調整豪宅限貸令」、「放寬選擇性信用管制」、「健全租賃市場」、「續推優惠房貸鼓勵年輕人購屋」以及「鬆綁閉鎖性打房政策，增加房屋供給」、「都市及非都市更新條例，同時放寬容積獎勵」等六大建言，並期待新政府透過與市場對話，滾動式調整政策，而非齊頭式管控，讓政策工具能發揮最大效益。圖／中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全聯會 提供

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