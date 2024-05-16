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伊雲谷聯手遠東醫電布局印尼雲端醫療 未來攜手前進東協各國

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
伊雲谷台灣業務處營運總監李鑫澤(右)與遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男(左)簽署合作意向書，外貿協會董事長黃志芳(中)為雙方見證。伊雲谷／提供
伊雲谷台灣業務處營運總監李鑫澤(右)與遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男(左)簽署合作意向書，外貿協會董事長黃志芳(中)為雙方見證。伊雲谷／提供

伊雲谷（6689）國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電聯盟，16日於印尼簽訂意向書，達成策略性合作，共同於當地合作建置雲端及遠距醫療服務平台，促進國際醫療合作，雙方未來將攜手前進東協各國。

伊雲谷集團與遠東醫電合作，以伊雲谷集團經驗，結合亞馬遜雲端運算服務平台（AWS）融合AI、自動化管理、數據、金融科技等服務，聯合遠東醫電的豐富醫療資源與經驗，量身打造創新雲端遠距醫療服務平台及數位醫療解決方案，滿足印尼迅速增長的健康管理與全國跨島醫療需求，服務當地。

伊雲谷雲端事業單位總經理林儀指出，伊雲谷2018年起即進軍東南亞市場，含菲律賓、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南等地，未來也將攜手優異的合作夥伴遠東醫電，將最先進雲端專業量能結合專業醫療、AI會診平台擴及至其他東南亞國家，助益東協醫療體系朝轉型前進。

遠東醫電擁有15年軟硬體研發技術，提供醫療器材產品整合與生產服務，近年來更透過通訊技術發展，整合現有醫療資源，開發個人健康服務、穿戴式設備，今年前進布局馬來西亞與越南，攜手伊雲谷首站落地印尼。

遠東醫電董事長暨總經理鄧俊男表示，東南亞地區是不容忽視的市場，遠東醫電的智慧醫療和旅遊醫療創新服務，陸續在馬來西亞、越南和印尼相繼落地，未來將持續拓展至新加坡、泰國等東協國家，伊雲谷集團將是最佳夥伴。

印尼 東南亞 雲端運算 馬來西亞

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