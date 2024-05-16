印尼打頭陣！台灣形象展6月開拔到德國 推薦好用的Youbike系統

今年度海外台灣形象展由16日開展的印尼台灣形象展打頭陣，接著6月就開拔到德國，7月回到新南向市場國家，包括7月到印度、11月泰國。為了搶攻全球綠色轉型商機，2024年度的台灣形象展系列活動，以淨零排放、綠色移動作為核心主題。

經濟部國際貿易署表示，2024年海外「台灣形象展」系列活動將以淨零排放、智慧移動及永續包裝為核心主軸，挑選歐洲的德國以及新南向的印尼、印度及泰國等重點市場，展現臺灣企業在永續綠色潮流上的創新能量。總計將邀集超過300家臺灣企業展出、使用約600個攤位，並將邀請4,000家當地買主參與。

海外台灣形象展自2017年開辦，本來是以新南向市場為主要對象，但自2022年開始，再擴及其他非新南向市場，2022年到美國舉辦台灣形象展，2023年到日本，2024年將到德國舉辦歐洲台灣形象展，到美國及日本舉辦的台灣形象展，經濟部長王美花都有出席表示大力支持，新部長郭輝是否參與今年6月在德國舉辦的形象展，貿易署表示正在邀請中。

今年首度移師德國辦理歐洲臺灣形象展（6月10日～12日），因應歐盟低碳政策趨勢設置「智慧交通館」，將展出Youbike共享單車系統、AI電動輔助自行車，及碳纖維製氫能車高壓氣瓶等創新產品，滿足當地城市綠色運輸需求。此外更設立「永續包裝設計區」，呈現台灣在環保包裝設計上的卓越與創新實力。

在新南向市場方面，我國業者將展現最新綠色創新技術，如在印尼台灣形象展（5月16日～18日）呼應印尼2060年淨零目標，以及未來新首都努山塔拉對再生能源的需求，設置「淨零碳排館」展示手提式電動機車充電器、太陽能金屬屋頂板等再生能源解決方案。

7月8日至10日在印度台灣形象展，配合印度政府電動車政策，在「智慧移動專區」展示電動巴士與電動車的電池系統、儲能與充電樁整線解決方案；在泰國台灣形象展（11月21日～23日）配合泰國推動的「生物、循環及綠色經濟」（Bio-Circular-Green Economy, BCG）模式規劃「淨零碳排館」，聚焦展示電動車充儲能、綠建材及廢棄物處理等淨零解決方案。

貿易署表示，今年海外台灣形象展系列活動除實體展示外，也將邀請當地政府單位、公協會及相關業者出席「新產品／技術發表會」，由參展企業發表年度最新產品及技術，以促進雙邊合作機會。

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