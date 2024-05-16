台東鹿野「紅烏龍合作社」進駐國家歌劇院 展現在地茶品牌魅力
來自台東鹿野的「紅烏龍合作社」，再次展現其在茶品牌推廣上的堅定決心和卓越成就，從鹿野走向國際，成功在台北松菸打造第一間門市，經營三年之後，16日進駐台中國家歌劇院，開出第二間門市，也開啟茶品牌的新里程碑。
紅烏龍合作社理事長釧南雁表示，再次展店是一個重要的里程碑，也是對當地茶業的一大肯定。她強調，這一歷程不僅是對紅烏龍合作社努力的肯定，也是台灣茶業發展的一大成功範例。
紅烏龍合作社的故事始於鹿野，憑藉著對茶葉的熱情和對品質的堅持，創造了紅烏龍茶這一獨特的產品，將烏龍茶與紅茶製程結合，風味獨特，帶動地方農村產業發展。目前合作社共有52位社員，每年採收的紅烏龍逾1.2萬斤。
2020年紅烏龍合作社創立，建置獨立風味品評制度，經專業品評師選出具有著涎蜜果香「日中」、木質調花果香的「曜日」與具有層次豐富的焙香「晨曦」三款紅烏龍茶，並經鹿野鄉公所發放產地標章，從產地現勘、履歷查核、農藥零檢出、品質評鑑、產品包裝等，為消費者嚴格把關，品質有保障。
為了將紅烏龍茶帶給更多人，紅烏龍合作社於2021年在台北松菸打造了第一間門市，經過三年的經營，紅烏龍松菸門市已經成為品茗文化的樞紐，吸引來自世界各地的茶葉愛好者前來品嚐和交流。
釧南雁表示，這次進駐台中國家歌劇院，對紅烏龍合作社來說是一個全新的挑戰和機遇。在這裡，紅烏龍茶將與來自世界各地的藝術愛好者相遇，將茶文化融入藝術的氛圍之中，為消費者帶來更多元化的體驗。
另外，透過茶麵、茶點心及茶啤酒等多樣化商品，讓人品味到甘甜生活的滋味，並認識在地獨特的紅烏龍茶文化。更成為國家歌劇院的熱門景點，特別受到日本和馬來西亞觀光客的喜愛。
尤其，農業部農村發展及水土保持署台東分署及台東縣政府，長期協助地方農村產業發展，在他們的資源挹注之下，透過交流合作，台東紅烏龍茶品牌知名度逐漸提升，吸引不同族群的注意，並推動台灣紅烏龍茶國際化，為當地農村產業發展帶來新商機和品牌價值，增加產值提升發展。
此外，紅烏龍合作社的日中、曜日及經典紅烏龍，日前更獲得法國AVPA2023世界茶葉大獎，躍上國際。國際品牌知名度凸顯了農村再生和農村發展的重要性。透過友善農業和永續利用的理念，推動在地食材的地產地銷，提倡食農教育和食農體驗，鼓勵青年回流、回留，進一步促進農村廚房的發展和農村產業的蓬勃發展。
釧南雁強調，紅烏龍合作社的成功，不僅是對茶品牌努力的肯定，也是對台灣茶業發展的一大鼓舞。未來紅烏龍合作社將繼續努力，不斷創新，將台灣茶的美好帶給更多人，讓茶文化在國際舞台上繼續發光發熱。
▪ 「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%
▪ 房仲公會對賴政府提六建言 檢討預售屋禁轉讓鎖房效應
▪ 房仲提醒：別跟風出高價成肥羊
▪ 保障消費者拒絕裝潢糾紛 匠人部落祭出「住保履約」
▪ 你知道重購退稅有幾種方式？ 退稅標準如何認定？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言